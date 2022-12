Inginerul Mihai Ceciu, diplomat al mai tuturor şcolilor sustinute de marile case elveţiene, de la Omega la Ulysse Nardin, a povestit despre această lume fascinantă, precum şi despre eforturile pe care le-a depus pentru reînfinţarea şcolii de ceasornicărie româneşti.

„M-am apucat de ceasuri prin clasa a IX-a, a X-a, atunci era perioada ceasurilor electronice, ceasurilor cu melodii, cu afișaj digital. Le-am desfăcut cu mare curiozitate și am reușit să repar defecte pe care eu le consideram evidente, dar am fost surprins că ceasornicarii în vârstă urau aceste ceasuri.

Părea că sunt ceasuri care nu au nevoie de reparație și că își vor pierde obiectul muncii. Au apărut după ceasurile electromecanice, cu motor pas cu pas, am descoperit cu plăcere cum funcționau și am făcut analize depanări pe ele.

M-am detașat de tot ce a însemnat atunci nivelul de ceasornicărie. Am fost primul cumpărător al unui aparat de control pentru ceasuri electromecanice, descoperind ulterior ceasurile mecanice, care au rămas dragostea definitivă”, a povestit Mihai Ceciu despre cum a fost atras în această lume deosebită.

A fost primul est-european care a absolvit cursurile școlii Wostep

„Am ajuns în Elveția prima dată în 1999 la Omega, un curs de două săptămâni care a setat complet tot ce înseamnă calitatea și mi-a schimbat valorile.

Am citit cărți traduse în limba română despre meserie și consideram că ceea ce fac este super ok. Veneau comercianții voiajori, rușii, cu tot felul de scule specifice, de schimb, de la ei cumpăram.

Am ajuns în ’99 la Omega pentru un curs de două săptămâni și totul s-a schimbat. Am înțeles cât de importantă este curățenia în laborator, ce înseamnă calitatea ungerii, am înțeles că se lucrează corect sub stereomicroscop.

Au fost puse bazele a ceea ce înseamnă orologie elvețiană. Cursurile din România erau în urmă, după vizită mi-am dat seama că eram cu foarte în urmă.

Îmi plăcea prea mult meseria de ceasornicar. Am început Petrol și Gaze la Ploiești și am renunțat, pentru că nu era pentru mine, am făcut Mecanică Fină la Politehnică. După ce am dat lucrarea de licență, un aparat de control ceasuri, am plecat în Elveția la școala Wostep.

Nu numai că a fost scumpă, am rugat cu un an de zile înainte acceptarea plăților eșalonate, a fost îngrozitor de scumpă. Toată perioada facultății am lucrat într-un atelier de ceasuri, încercam să fac acasă. (…)

În 2003, am fost primul est-european care a fost admis și care a finalizat cursurile. În 2003 am fost pionier în domeniul acesta. Cu școala Wostep au apărut headhunterii, oamenii care căutau ceasornicari buni, am primit oferte tentante ale unor firme din Elveția. Era varianta cea mai ușoară, dar am spus că nu are sens, că am plecat ca să ridic nivelul lucrărilor mele și m-am întors în țară.

În 2004 am deschis atelierul Antic Horologivm, numele l-am găsit în Elveția cu o colegă care vorbea cinci limbi străine și învăța limba latină ca să ajungă profesor. De acolo vine „horologivm” scris cu „v” în loc de „u”. Ulterior au urmat tot felul de cursuri de specializare la mai multe firme, am mers la foarte multe și am văzut diferențele. Peste tot pe unde am mers am căutat soluții tehnice, idei, pentru a le folosi la mine în laborator”, a mai povestit Mihai Ceciu.

Tineri din România încă sunt interesaţi de această meserie

Mihai Ceciu a explicat că, în 2021, a fost forţat să deschidă propria şcoală, pentru a nu ajunge să rămână la un moment dat fără niciun angajat specializat în propriul atelier. Ce s-a întâmplat apoi şi cum a ajuns să colaboreze cu fostul Liceu de Mecanică fină, aflat chiar lângă atelierul său?

„Anul trecut am fost forțat să iau decizia să înființez propria școală pentru că îmi dau seama că peste 4-5 ani voi avea și eu în laborator o problemă. Oamenii ajung peste tot la vârsta pensionării, forța de muncă îmbătrânește, iar copiii trebuie convinși să vină.

Ni s-a zis că decât să avem școala noastră, mai bine ne asociem cu un liceu care acceptă învățământ dual. A fost o surpriză extraordinară, fix vis a vis de atelierul meu este fostul Liceu de Mecanică fină.

D-na directoare a avut inspirația incredibilă să păstreze acreditarea pentru cursurile de mecanică fină existând încă profesori cu catedră acolo care încă fac desen tehnic, mașini, etc. Când am fost și i-am explicat ce vrem să facem nu a înțeles ce înseamnă ceasornicărie. D-na directoare s-a ocupat și a făcut toate demersurile la Ministerul Educației.

Este o meserie curată, se desfășoară în condiții de laborator, luminozitate, se lucrează în halat alb, totul este controlat. Am avut suprinza să avem înscriși de la început copii care vor să facă așa ceva. Am finalizat o clasă cu 12 mese de lucru plus masa profesorului, a însemnat foarte multă muncă.

Clasa a IX-a a început acum cursurile, sunt 24 de copii împărțiți în două grupe pentru că nu pot fi mai mult de 15 în laborator. Vom face cu ei parte teoretică și parte practică. Ei fac și învățământ general, iar practica vor începe în martie, timp de două luni.

Practica o vor face cu mine și un coleg de la Horologivm care a făcut la rândul său Wostep. O să lucrăm în doi pentru elevii aceștia. Învățământul dual este varianta cea mai bună pentru că firma implicată are tot interesul să-i învețe pe elevi ultimul nivel. Eu îmi doresc ca măcar din ei, cei mai buni, să rămână la mine în laborator.

Din păcate este o piață liberă și o să fie tentați. Este bine să aibă experiență și am zis că aceste cursuri trebuie să fie de nivelul celor din Elveția. Vreau ca după trei ani de școală la examenul final să participe reprezentanți Wostep, de la firme de manufacturi în juriu. Trebuie să fie recunoscută școala ca fiind la același nivel”, a dezvăluit Mihai Ceciu.

