După 14 ani în care a condus departamentul de comunicare al Pro Tv și-a creat din fiecare vedetă și producție a celor 5 televiziuni din portofoliul trustului PRO brand-uri puternice și relevante pe piață de media, în 2014, a fondat Talentivity, una dintre cele mai respectate agenții de talent management și comunicare din România.

Absolventă a Facultății de Jurnalism și a London Business School, Maria Manole a fost pionier în industria românească de talent management și o personalitate-reper în elaborarea strategiilor de carieră pentru celebrități din diverse domenii. A creat, prin direcționare, strategie și input creativ și profesional, personaje iconice în lumea televiziunii, în industria muzicală, în fashion și beauty, în lumea actoriei, a gastronomiei, a sportului sau a artei. Maria Manole este cunoscută că fiind partenerul de comunicare cel mai longeviv de pe piață în relația cu celebritățile pe care le comunica și le marketeaza, având relații profesionale de peste 20 de ani cu personalități devenite lideri de opinie în domeniul lor de activitate.

“În anii 2000, când am dezvoltat acest segment, îmi lipseau reperele locale și un feedback minim din piață de publicitate. Atunci era doar o perspectiva, dar acum trăiesc cu sentimentul că celebritățile din România au aproape tot ce au cele internaționale. Unii ar spune că la alt nivel, însă oportunitățile, informația, interacțiunea cu comunitățile, accesul la anumite platforme le oferă un loc de joacă unde creativitatea nu are limite.”

Talentivity reprezintă peste 25 de staruri din TV, fashion, artă, sport, muzică sau beauty printre care se numără Adela Popescu, Laura Cosoi, Adelina Pestritu, Jojo Cătălina Grama, Alina Chivulescu, Ioana Blaj, Cristina Ciobanasu, Vlad Gherman, Oana Pellea, Răzvan și Irina Fodor, Monica și Nicolai Tând, Adrian Hădean, Teo Trandafir, Sandra Izbașa, Simona Gherghe, Adrian Perjovschi, Anca Alungulesei, Iulia Vântur sau Adelina și Cristian Chivu și generează, coordonează sau supervizează pentru ele proiecte diverse și contracte profesionale și comerciale adecvate direcției strategice, personalității, conținutului digital propriu, comunității, rigorilor și obiectivelor pe plan scurt și mediu.

Direcții de carieră pe termen lung

“În această nouă industrie de management al influencerilor, diferențiatorul pe care Talentivity îl are față de competiție este acela că am conturat direcții de carieră pe termen lung. Am pus mai presus calitatea și latura umană, și nu cantitatea sau relațiile bazate exclusiv pe cifre. Cei care au reușit să creeze conținut și să fie prezenți cross-media, într-o comunicare permanentă cu comunitățile lor sunt liderii acestei piețe care devine din ce în ce mai aglomerată.”

Pe lângă divizia de talent management, agenția Talentivity, fondată și coordonată de Maria, are și o divizie de PR și comunicare și numără clienți și proiecte de promovare din domenii variate precum muzică, beauty, medicină, antreprenoriat, fashion, film sau artă.

Trecerea de la exercitarea profesiei o perioada îndelungată într-o companie importantă pe plan internațional la fondarea, consolidarea pe piață și dezvoltarea unei agenții independente, fără finanțări sau susținere externe, cu proiecte mari ce reprezintă un procent important din piață de publicitate actuală și cu celebrități-reper în industrie reprezintă pentru Maria Manole una dintre marile satisfacții din carieră: “Sunt norocoasă și fericită că pot face în fiecare zi ceea ce îmi place, că învăț chiar și acum, după mulți ani, lucruri noi în fiecare zi, că am alături o echipa excepțională pentru care nu există “nu se poate” și că am strâns în portofoliul agenției oameni absolut admirabili, talentați, muncitori și inteligenți, care înțeleg piață și se adaptează permanent schimbărilor și preferințelor comunităților lor.”