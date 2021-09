Miruna Andriesei. Este cea care se ocupă de coordonarea departamentului de comunicare al Grupului Bosch, unul dintre giganții din industria automotive din România. Este absolventă a Facultății de Litere a Universității „Transilvania” și unul dintre cele mai importante proiecte din cariera sa a fost mutarea la Cluj pentru a forma o nouă echipă locală.

Svetlana Bulacu. Managing Partner la Propaganda, și-a început cariera antreprenorială în urmă cu 13 ani, când criza din 2008 începea să-și lase amprenta și asupra economiei locale. Anul trecut Propaganda și-a deschis și o divizie de PR.

Maria Manole. Este unul dintre cei mai influenți oameni de comunicare din România, având în vedere că timp de 14 ani a condus departamentul de profil al Pro TV. În 2014 a fondat Talentivity, una dintre cele mai respectate agenții de talent management și comunicare din România.

Mihaela Nicola. Alături de soțul său, Zoltan Szigeti, conduce holdingul de comunicare și marketing The Group, din care fac parte 13 agenții cu expertiză în domeniu.

Carla Parnică. Este directorul de marketing și corporate communication al Tinmar Energy.

Luciana Petrescu. Are 20 de ani experiență pe piața muncii cu diferite profesii, de la reporter la consilier pentru Ministerul Integrării Europene, manager de comunicare, secretar general al Camerei de Comerț România-Irlanda, etc. În prezent este Head of Public Relations la HS Timber Productions.

Veronica Savanciuc. Este CEO-ul companiei Lowe Group pe care a înființat-o alături de Paul Radu în urmă cu 28 de ani. Reprezintă unul dintre cele mai puternice grupuri de comunicare de la noi din țară.

Mihaela Raluca Tudor. Are o experiență de 15 ani în jurnalism și comunicare. La 34 de ani, este CEO-ul primei agenții de PR și Personal Branding din București, Tudor Communication.

Corina Vințan. Este CEO și fondatoare a Links Associates, iar în trecut a fost director de comunicare și purtător de cuvânt în Ministerul Afacerilor Externe, sub conducerea lui Mihai Răzvan Ungureanu.

Câștigătoarea categoriei „Comunicare” din ediția 2020 a „Top 100 Femei de succes” realizat de Capital a fost Maria Manole, fondatoarea Talentivity. Pentru a afla cine este câștigătoarea ediției 2021, vă anunțăm că noua revistă o să apară pe piață pe data de 24 septembrie și conține interviuri cu cele mai puternice femei din următoarele 10 categorii: Afaceri, Management, Societatea Civilă, Sport și Spectacol, Medicină, Justiție, Politică, Mass-Media, Comunicare, Expate.