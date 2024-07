Pentru International Alexander Holding ultimul an a avut o dinamică deosebită, extrem de complexă, cu proiecte noi incluse în structura holdingului. Aici s-au adăugat și consolidarea, optimizarea ori digitalizarea proceselor existente.

Pași mari spre businessul de mâine

„Am intrat de circa un an în acționariatul MOOV Leasing, platforma 100% digitală care oferă servicii integrate și personalizate de leasing operațional într-un mod simplu, rapid și flexibil persoanelor fizice, PFA-urilor și companiilor. În iunie anul acesta, avem și un an de la lansarea www.iamsport.ro, cel mai fresh site de sport din România. De asemenea, Crevedia Retail Park este în curs de construcție. Noul strip mall va fi finalizat pe finalul acestui an, iar din suprafața totală de 30.000 de metri pătrați, cei 12.000 mp GLA (închiriabili) au fost deja contractați 90% din suprafața disponibilă. Crevedia Retail Park va deservi circa 70.000 de potențiali clienți din vecinătatea de nord-vest a Bucureștiului“, a declarat Loredana Apreutese prentru Capital.

Proiecte cu plus valoare

Pe partea de transport și logistică, consolidarea și optimizarea proceselor au fost prioritare. Holdingul este în curs de implementare a unui sistem performant pentru digitalizarea proceselor de transport, depozitare și logistică. Desigur, obiectivul este alinierea la noile standarde și implementarea de soluții alternative de transport, pentru reducerea CO2.

„De câțiva ani, operăm prin parteneri diverse rute de tren și am investit periodic în semiremorci Huckepack, crescând constant numărul de transporturi. Ca răspuns la creșterile de volume, în luna mai a acestui an am inaugurat cu succes soluții de transport intermodal exclusiv tren, operat de International Alexander, între România și Belgia, respectiv Belgia-România, utilizând terminalul Vladimirescu, în apropiere de sediul nostru din Arad. Aceasta inițiativă este, desigur, parte din proiectul nostru de reducere a CO2“, punctează CEO-ul International Alexander Holding. „Sumarizând, rămânem un furnizor activ și de referință în sectorul de transport și logistică pe piețele din România, Ungaria, Serbia și Germania și alături de echipa de cursă lungă, profesionistă și adaptabilă la schimbările pe care sunt convinsă că le-am resimțit cu toții“, subliniază Loredana. În aceeași notă, ar fi de menționat și că toate depozitele și fabricile deținute de International Alexander Holding au deja montate panouri fotovoltaice, asigurând astfel, pe lângă reducerea de CO2, și independența energetică.

Dezvoltare in domeniul imobiliar

Dar dezvoltarea International Alexander Holding nu se oprește aici. „Am intrat într-un nou parteneriat cu Andrei Laluciu, fondatorul agenției imobiliare Property Lab, cu activitate relevantă în Arad, respectiv Timișoara. Astfel, la începutul acestui an, am înființat în București compania Property Lab Venture. În care eu și soțul meu am intrat în acționariat alături de Andrei, compania având ca scop intermedierea de tranzacții imobiliare și consilierea în acest segment“, ne dezvăluie Loredana Apreutese, care ne-a mai precizat că sunt deja în curs de negociere și finalizare și alte tranzacții, despre care „vom discuta ulterior“.

Secretul succesului, din perspectiva sa, este simplu: „Echilibru, muncă, ambiție, pasiune, corectitudine și încredere. Și o bună conexiune și comunicare între mine și soțul meu (fondatorul companiei – n.r.) și între noi și echipa IAH. Și între echipa IAH și clienți, furnizori și colaboratori.“