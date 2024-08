Adriana Gogonel și Liliana Cucu-Grosjean au fost nominalizate la categoria „Învățământ și cercetare”.

Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Adriana Gogonel și Liliana Cucu-Grosjean: Construirea primei argumentări pentru o certificare aeronautică a produsului nostru și demararea unui proiect colaborativ național francez purtat de Easymile (Toulouse) permițând introducerea vehiculelor autonome în zone publice deschise.

Până acum, aceste vehicule erau rezervate zonelor închise cum sunt livrările de bagaje în aeroporturi. Anul acesta, proiectul cel mai important este consolidarea produsului nostru, RocqStat, beneficiind de sosirea unor noi membri în echipa.

Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

Adriana Gogonel : Viața mea profesională a fost un lung șir de riscuri care puse cap la cap desenează un parcurs atipic. Cel mai important risc de pană acum a fost decizia de a crea StatInf. La sfârșitul unui post doctorat, la 40 de ani, mamă a doi copii mici, ar fi trebuit să decid doar sectorul de activitate în care să continui să aplic cunoștințele de statistică și o dată instalată.

Să aleg între a avansa pe partea de manager sau pe partea de expertiză tehnică. În schimb am decis să îmi asum riscul unui montaj de întreprindere, susținut de statul francez printr-o perioada de doi ani de șomaj în care persoanei nu i se cere să caute de muncă.

A fost un pariu, o investiție pe termen lung în propria persoană. O investiție reușita, cum au arătat-o ultimii 5 ani dar care ar fi fost oricum o experiență dintre cele mai bogate și care a meritat trăită indiferent de rezultat. Fără să mă iau în serios că șefă de întreprindere, fără să îmi pun întrebări dacă StatInf va fi un succes, am învățat și am aplicat cu seriozitate și fără să îmi amenajez efortul, tot ceea ce înseamnă să fiu o șefă de întreprindere.

Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

Liliana Cucu-Grosjean: Trecerea de la intuiții la argumente convingătoare nu este ușor în timp ce este nevoie să fie asigurată o transparentă în construirea argumentelor. Lucrând cu teoria probabilităților în industrii critice cum este aeronautică cere o trecere rapidă de la intuiții la argumente și este delicat să convingi când nu ai încă toate argumentele.

În plus, inovațiile cer timp când industria avansează rapid. A fi capabilă să câștigi încrederea pentru că să ți se acorde acest timp mi s-a părut lecția cea mai importantă. În spatele ei, se ascund întâlnirile cu oamenii potriviți la moment oportun.

În cazul meu, aceasta s-a întâmplat în 2008, anul marei crize pentru industria automobilelor care a coincis cu o întâlnire cu colegi de la Airbus. A înțelege că aceste două industrii caută aceeași soluție, deși nu folosesc același vocabular, a fost momentul cheie, dar foarte intuitiv pentru mine.

În cercetare cele două industrii (automobil și aeronautică) erau considerate „has been” adică toate avioanele zboară iar mașinile circulă. A convinge institutul nostru de cercetare să continue muncă pe aceste subiecte a cerut diplomație și răbdare. Privind înapoi, a fost, mai mult, un exercițiu de marketing.

Care este rețeta succesului?

Adriana Gogonel: Nu știu dacă există o rețetă dar un ingredient care nu poate lipsi este muncă. Alt ingredient ar fi pasiunea, pentru că drumul spre succes e lung și e important să fim motivate, să apreciem fiecare etapă. Alt ingredient ar fi încrederea, în noi înșine, în cei și cele care ne acompaniază. Compania este alt ingredient important : singure vom merge mai repede dar împreună ajungem mai departe.

Să știm să apreciem fiecare mică realizare, dacă nu o simțim singure să ne oprim din când în când, să ne uităm înapoi și să apreciem ceea ce am realizat. Să ne investim în ceea ce vrem să realizăm că și când viață noastră ar depinde de asta. Dar să nu uităm niciodată că viața noastră nu depinde de asta. Că o putem lua de la capăt oricând.

Liliana Cucu-Grosjean: muncă, încăpățânare și atenție la diversitate

Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Adriana Gogonel: Ziua mea începe cu verificarea mesajelor profesionale de pe telefon și cu paharul de apă. Urmează momentul cafea când într-o zi calmă citesc titlurile zilei (Fr/Eu/Ro/US), într-o zi densă încep deja muncă. În general mă așez la birou la 8h45. Pauză de prânz e mereu după ora 1pm, dacă sunt la birou merg la un restaurant cu colegii, dacă sunt acasă mănânc ceva, rapid. Ziua de muncă se termină pe la 7pm. În zilele când e rândul meu de gătit, pun copiii la lecții și merg în bucătărie, unde fac iînn același timp un pic de sport (karate related).

În zilele când nu e rândul meu la gătit demarez lecțiile cu copiii și fac o ora de bicicletă/stepper sau yoga. Masă de seară e în familie la 8:00-8:30pm , culcăm copiii la 9:30pm, apoi petrec restul serii cu soțul în fața unui film, serial, etc, timp în care deobicei continui să muncesc. Ziua se termină la 00:30 cu consultarea agendei de a două zi, dacă ziua începe devreme cu reuniuni pregătesc de seară mesajele importante ce vor pleca a două zi dimineața.

Liliana Cucu-Grosjean: o zi obișnuită începe cu cititul agendei pe telefon și verificat lista todo. Dacă călătoresc, atunci trezire foarte devreme pentru aeroportul CDG sau gara feroviară de la Creil, apoi citit tot felul de documente, ziarele româneșți incluse. Dacă nu călătoresc, atunci trec printr-un moment de vreo ora cu familia, pregătit pentru scoală și depus la scoală copiii. Apoi, pregătit reuniuni de obicei între 9:00 și 10:00, apoi reuniuni între 10:00 și 18:00, reîntoarcere la viața familială până pe la 21:30 când reîncepe viața profesională. Înainte de culcare, un ultim tur pe agenda și lista todo.

Care sunt cele mai importante realizări atât pe plan profesional, cât și personal pe care le-ați avut în ultima perioadă?

Adriana Gogonel: Cea mai recentă realizare profesională este selecționarea StatInf anul acesta într-un consortium European din industria automobilului, după ce anul trecut am fost laureații unui apel pentru proiecte de mare anvergură pe plan național (Fr). Pe plan personal cele mai mari realizări sunt legate acum de copii. realizarea mea personală e că reușesc să investesc timp în educația lor : parcursul școlar, activitățile extra școlare și în momentele petrecute în familie.

Liliana Cucu-Grosjean: Profesional? Din ianuarie 2024, am devenit vice – președinta sistemelor critice în lume. Mai formal, sunt vice-președinta IEEE Technical Community on Real-Time Systems. Acest comitet tehnic aparține celei mai mari societăți profesionale tehnice mondiale (IEEE – the Institute of Electrică land Electronics Engineers) și coordonează evenimentele și colaborările între industrie și academic. În ianuarie 2026, voi devine președinta acestui comitet pentru doi ani.

Personal? Am reușit să câștig primul meu meci de tenis împotriva unei jucătoare clasate 30/5 acu o luna. Știu, nu-i mare lucru pentru persoanele foarte sportive, dar pentru o mămică că mine, este o mare mândrie.

Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

Adriana Gogonel: Dacă ar fi să menționez doar un hobby, ar fi karate kyokushin. Sunt centură neagră, 2 dan. Fosta campioană națională la kumite (de două ori în Ro, de trei ori în Fr) practic acest sport de 31 de ani. Împreună cu soțul, care este un mare campion (European, Mondial), 4 dan kyokushin am fondat o asociație sportivă, acum 12 ani.

Fondasem una și în România, am luat-o de la capăt aici. În cadrul acestei asociații, soțul da cursuri la Dojo ul nostru din Paris. Eu continui să practic, cât de des pot, deobicei vineri seară și în weekend, în doi.

Liliana Cucu-Grosjean: În afară de familie și tenis, îmi dedic timpul liber asociațiilor. Susțîn acțiunile în favoarea diversității, sindicatului național francez al cercetătorilor și cercetătoarelor (SNCS). În local, sunt președinta unei asociații de părinți (FCPE) care organizează evenimente pentru copiii din Creil

Care credeți că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

Adriana Gogonel: Succesul e relativ, e important să nu ne uităm pe noi înșine pe drumul nostru profesional. Carieră unei femei cu competențe echivalente cu ale unui bărbat va decola mai greu. Deci trebuie pasiune și încredere pentru a avea rezistență de lungă durata.

Liliana Cucu-Grosjean: Nu cred că există o rețetă generală. Un lucru remarcat de sociologi este că femeile au primit un rol societal în transmiterea valorilor și atunci remarc că multe femei care se impun, nu o fac pentru ele, dar pentru valorile pe care le apară.

Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Adriana Gogonel: Sunt o tipă norocoasă cu care natură a fost darnică din toate punctele de vedere, dar conștientă și recunoscătoare în fața acestei dărnicii. Sunt responsabilă față de propria persoană, față de familie, față de societate și față de semeni.

Sunt un om cu mulți prieteni care întoarce oamenilor oglindă atitudinii pe care i-o arată. Sunt un om muncitor, vorbăreț și deseori naiv. Nu în ultimul rând sunt o mama care ia toate deciziile personale în funcție de interesul copiilor săi.

Liliana Cucu-Grosjean: rămâne generoasă și înțelegătoare în orice situație

Ne puteți indică un dicton care să vă definească?

Adriana Gogonel: “On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.” Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince

Liliana Cucu-Grosjean: Nu știau că este imposibil, așa că au făcut-o