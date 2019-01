O discuţie cu el reprezintă întotdeauna o lecţie de viaţă, pe care dacă o citeşti bine, a doua zi sigur te vei trezi mai deştept. Ion Țiriac s-a născut într-o familie simplă, dar extrem de iubitoare, o familie care l-a învăţat să construiască de mic şi să iubească altfel decât în filmele americane romantice sau telenovelele mexicane. Vremea aceea, viaţa de atunci, i-au arătat că mai întâi se toarnă fundaţia şi abia apoi se ridică cel mai frumos turn din lume. Miliardarul, care a stat la masă până acum cu zeci de preşedinţi de ţară, şeici sau magnaţi ai petrolului a învăţat să stea mereu drept în faţa celorlalţi. Tatăl lui a murit când avea doar 11 ani, iar mama lui a fost nevoită să muncească într-o fabrică de camioane ca să-i poată întreţine pe el şi pe sora lui. Pentru că nu aveau bani, la 14 ani s-a angajat, iar la aproape 15 s-a decis că vrea să ajungă campion şi s-a apucat de sport. Astăzi este cel mai bogat român din lume şi are lumea la picioarele lui.

“Eu am fost puţin mai norocos decât alţii, e în regulă, ziua mea nu a avut niciodată 24 de ore, întotdeauna a avut 26 până la 28. Se întâmplă, nu aş sfătui pe nimeni să facă ce am făcut eu. Nu merită, nu are niciun rost. Foarte probabil că stând în scaunul ăsta pot să fiu şi megaloman şi ingrat, dar nici pe copiii mei nu i-aş sfătui să facă ce am făcut eu", ne-a povestit Ion Țiriac.

"Totuşi, eu spre deosebire de mulţi sunt şi destul de deştept. Întotdeauna am spus ”Domnule, sunt foarte inteligent într-o singură situaţie, când îmi dau seama că sunt prost. Când îmi dau seama că sunt prost iau pe altul, de ce trebuie să fac eu. Uite, majoritatea se încăpăţânează să facă ei", a completat miliardarul care a rezumat într-o singură frază principala problemă a societăţii româneşti.

Cu cine vor vota românii data viitoare

Și totuşi prin muncă, tenacitate şi multă inteligenţă, Ion Țiriac a ajuns astăzi unul dintre cei mai influenţi români. Întrebat cum crede că vor vota românii la umrătoarele alegeri, acesta a explicat că: “Oamenii de la noi din ţară încă nu votează pentru. Niciodată! Oamenii votează numai contra. Dacă majoritatea a votat treaba aia, asta e, fie că îţi place sau nu, te supui. Dacă nu înţelegi asta, înseamnă că avem nişte handicapaţi care sunt în politică, dar este imposibil să fie toţi handicapaţi.

În România principala problemă este că noi nu avem pe unul care să stea în picioare. Și atunci, eu nu sunt nici PSD, nici PNL, nici nimic. Iar întrebarea este, e Viktor Orbán Hitleristul Europei? Deocamdată el apără interesele Ungariei de la A la Z şi, cu tot respectul, când se duce la Bruxelles, stă în picioare. Și atunci cum să-l critici pe Orban? Pe mine mă stupefiază şi treaba asta. Nu sunt toţi perfecţi. Dar este el imperfect pentru că a făcut un contract cu Putin de 3 miliarde. Dar câte miliarde credeţi dumneavoastră că are Germania cu Rusia în fiecare an? Multe de tot. Evaluaţi numai contractul Nord Stream, al doilea gazoduct pe care îl fac acum. Nouă nu ne trebuie fricţiuni cu Rusia în ziua de astăzi. Pentru că este lângă noi, aici la 100 de km. Și, dacă se supără cumva şi îţi închide puţin robinetul, apare o problemă măricică. Și dacă nu înţelegi asta din funcţia pe care o ocupi şi nu te pricepi, mai bine laşi pe altul", a spus Ion Țiriac pentru Capital.

Foto: Marius Vlad