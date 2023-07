Așadar, jurnalistul a subliniat în primul rând că nu înțelege această „tradiție”, în contextul în care „nu persecută nimeni în România”. Mai apoi, acesta a vorbit și despre ieșirea lui Gigi Becali.

Ion Cristoiu comentează ieșirea lui Gigi Becali

„Stimați telespectatori, vă voi da acum un film care pe mine m-a stupefiat. Anume, domnul Gigi Becali… La București, a avut loc Parada Pride, o chestiune, sigur, 25.000 de oameni, este dreptul lor, mereu am văzut acest lucru și în Occident, eu nu cred că minoritatea asta trebuie să se afișeze. Nu persecută nimeni în România, nu știu de ce această tradiție, că eu nu văd de ce. Eu nu am nicio treabă cu această minoritate și cu nicio minoritate. Am doar această obiecție de bun-simț, de ce această paradă? Poți să faci demonstrație, nu paradă.

Nu văd de ce s-ar sublinia. Înseamnă că e un complex. Și au fost 25.000 de oameni, am rămas nițel descumpănit că ambasada Americii a salutat această paradă. Stimată doamnă, prietena Antenei 1, ambasadoarea Americii, urmăresc asta de mulți ani, nu am văzut de ce e nevoie de sprijinul ambasadei americane. Nu scuipă nimeni, nu vine nimeni să dea cu parul. Vorbea domnului Hellvig, „noi suntem o națiune tolerantă”.

După ce a avut loc această paradă, înainte de ea a avut loc așa-numita paradă a normalității, unde au fost 150 de inși. Nu poți să contracarezi 25.000 cu 150, mai bine nu o faci. Nu au putut să se organizeze și atunci trebuia anulată. După a devenit un domn, Gigi Becali, care a făcut o acțiune de Gogol, halucinantă… a dat cu agheasmă pe Calea Victoriei”, a declarat Ion Cristoiu.

Jurnalistul critică reacția latifundiarului

De asemenea, jurnalistul a reacționat și după ieșirea lui Gigi Becali, punctând că i se pare „o prostie”.

„Mie mi se pare o prostie. Mi se pare o compromitere a religiei, a mișcării conservatoare, adică, acest dat cu agheasmă. De ce să dai? Nu înțeleg de ce? Ce au căutat preoții? Oameni buni, omul ăsta e normal la cap? Parada LGBT nu este o paradă a diavolului. Este o exagerare, este o minciună, este un fals. Și ei sunt oamenii Domnului, dacă vreți să vorbim în termeni creștinești. Ca în The Last Kingdom, unde un danez păgân îi ajuta pe păgâni. Și era discrminat, dar preotul a zis „Și danezii sunt oameni și Dumnezeu lucrează prin ei”. Cum să prezinți ca diavoli, ca păgâni, niște oameni, atunci când tu ești creștin? E lipsă de bun-simț.

Au venit acești oameni și au ars crucile, și-au bătut joc de semnul crucii, de Iisus? Nu. Au făcut parada lor. Cum poți să spui că au venit duhuri rele pe Calea Victoriei din faptul că au venit niște români, oameni, de o anumită orientare sexuală, o minoritate. Nu au dat foc la cruci, cum dau ăia la Coran, în Suedia, nu au făcut protest anti-creștin. Ridicolul, cu popii care dau agheasmă, explicația cu duhuri rele, compromit inevitabil creștinismul și, în al doilea rând, mișcarea conservatoare. Dacă o ducem cu așa mișcări, care aruncă în ridicol familia, creștinismul, dacă o ducem așa, conservatorismul este făcut pulbere.

Vă spun ca om care e chiar creștin, nu văd de ce o paradă Pride este anticreștină sau păgână. Nu, repet: nu s-a ars nimic, mulți de-acolo cred că sunt creștini.

Poți veni cu explicații, dar suntem în secolul 21, 2021, cum să spui că se fac accidente că a trecut Parada Pride pe Calea Victoriei? Nici în Cucuieții din Deal nu poate fi așa. Totuși, suntem în București, oameni moderni, în urma Paradei Pride nu pot apărea accidente pentru că au fost duhuri rele.

Sunt sătul de Vadim Tudor, de chiloți tricolori, de confundarea naționalismului autentic cu semne de evidență exterioară. Cu ițari, cu căciuli… nu, nu. Naționalismul este un naționalism modern și are drept esență demnitatea în raport cu alte țări, marile puteri, Bruxelles-ul. Nu să dai cu agheasmă… Doamne… și această explicație, în 2023… S-a dus dracului tot ce putea fi poziția Bisericii Ortodoxe față de această mișcare”, a conchis Ion Cristoiu.

