Așadar, Ion Cristoiu a spus că a susținut declarația lui Mirel Palada, în momentul în care a izbucnit scandalul Gabriela Firea. Jurnalistul se referă la faptul că este necesară o cercetare sociologică, în urma acestei situații controversate.

Ion Cristoiu a dezbătut demisia Gabrielei Firea

„În momentul în care a izbucnit scandalul Gabriela Firea și ea și-a dat și demisia, eu am susținut atunci plecând și de la o declarație, a lui Mirel Palada De la Marius Tucă Show, și anume că nu o să știu câtă vreme nu am cercetare sociologică, și că nu de puține ori noi suntem tentați să luăm drept influență electoratului ca influență asupra noastră.

Mirel Palada spunea atunci că nu a afectat-o, deși nu avea de ce să facă acest lucru. Domnul Palada confirmă această ipoteză a mea, ca și sociolog. Nu mă pot pronunța asupra unui adevăr, să spun că doamna Firea este terminată, este scoasă din Guvern, pentru că eu nu știu impactul asupra întregii țări”, a declarat Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu spune că nu s-a făcut nici o cercetare cinstită până acum

De asemenea, jurnalistul a subliniat că până în momentul de față „nu s-a făcut nicio cercetare cinstită”, care să vizeze „capitalul politic al Gabrielei Fire” și „capitalul pe care îl are acum”.

„Nu s-a făcut nicio cercetare cinstită până acum, adică o cercetarea nu numai capitalului politic al Gabrielei Firea, dar să vizeze și capitalul pe care îl are Firea acum, pe care îl are Marcel Ciolacu, pe care îl are Pandele, dacă oamenii dacă cred în ceea ce s-a spus de Gabriela Firea. În cazul Firea, a fost o diversiune, nu a fost o vină clară. Nu toată lumea se uită la televiziunile de știri și nu toată lumea citește toate site-urile.

Astăzi a fost publicat un sondaj care spune că Gabriela Firea ar câștiga alegerile în primul tur. Pe mine nu m-a mirat, mulți ar spune că e aranjat, dar nu e aranjat. Principala explicație este una simplă, și pe care eu am tot semnalat-o politicienilor, jurnaliștilor, activiștilor, din 1990 până acum: electoratul nostru este un electorat balcanic”, a conchis Ion Cristoiu.

Întregul episod poate fi vizualizat AICI.