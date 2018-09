EXCLUSIV! Cine este chirurgul cu „mâini de înger” și la ce spital din România lucrează: „Pentru mine a făcut a minune...”

„Am început rezidentiatul în Institutul Clinic Fundeni în anul 2001, într-o perioadă de plin avânt al chirurgiei laparoscopice, perioadă în care intervenţiile chirurgicale s-au dezvoltat în paralel cu progresul tehnologic. Practic, introducerea fiecărui instrument nou a permis extinderea indicaţiilor şi dificulatii procedurilor laparoscopice. A fost o perioada frumoasă, în care se muncea mult şi cu entuziasm, de multe ori până la ore înaintate. Am beneficiat de avantajele imense oferite de abordul laparoscopic şi din postura de pacient, am văzut ce înseamnă o refacere rapidă: practic la câteva ore de la terminarea intervenţiei chirurgicale eu mă plimbam pe holurile spitalului. Această experienţă m-a făcut să mă dedic aproape în totalitate chirurgiei minimal invazive”, continuă aceasta.

Oana Stănciulea are 43 de ani şi astăzi este considerată unul dintre cei mai buni chirugi femei din România. Pacienţii o descriu ca fiind extrem de minuţioasă şi calculată în tot ceea ce face. „Nu tratează nimic superficial. Eu aveam o tumoră de 2 cm la colon, dar eram foarte speriat. Starea mea era una destul de proastă şi îmi treceau prin cap cele mai negre scenarii posibile. Pentru mine, doamna doctor a făcut o minune. Eu credeam că ăsta îmi va fi sfârşitul. Parcă a avut mâini de înger pentru că mi-am revenit într-un timp record şi am plecat acasă alt om. Au trecut câteva luni de atunci şi mă simt bine. Am renăscut efectiv”, ne-a dezvăluit unul dintre foştii pacienţi ai Oanei Stănciulea.

Fiecare intervenţie, o premieră naţională

Deşi a avut ocazia, a ales să rămână în România şi să lupte aici pentru progresul în medicină. Chirurgia robotică este VIITORUL, iar ea a contribuit şi contribuie la dezvoltarea acestei ramuri.

„Nu m-am gândit să plec din ţară. Am fost înconjurată permanent de oameni care m-au motivat şi care m-au susţinut, oameni care au decis să rămână în România şi să schimbe ceva. Mă consider un om norocos, am fost în locul potrivit la timpul potrivit. După terminarea rezidentiatului, în anul 2008 în Institutul Clinic Fundeni a fost achiziţionat un sistem robotic Da Vinci şi am avut această imesa şansă de a-mi continuă pregătirea în chirurgia minimal invazivă. Practic, fiecare nouă intervenţie chirurgicală robotică era o premieră naţională. Am avut ocazia extraordinară de a face parte din echipa Profesorului Irinel Popescu căruia îi datorez foarte multe, începând cu posibilitatea de a-mi desfăşura activitatea într-o clinică dotată cu cel mai modern instrumentar de chirurgie laparoscopică şi robotică şi continuând cu şansă de a urmă cursuri de pregătire în chirurgia laparoscopică şi robotică în diverse ţări că Italia, Franţa, Coreea, SUA.

Dumnealui a fost printre primii care a înţeles importanţa supraspecializarii într-un anumit domeniu, astfel, pe toţi cei ce am lucrat cu dumnealui ne-a îndreptat spre un anumit domeniu: chirurgie minimal invazivă, chirurgie de transplant sau chirurgie pancreatică. Apariţia chirurgiei robotice a permis extinderea indicaţiilor chirurgiei minimal invazive , astfel cele mai dificile intervenţii din chirurgia generală –cele efectuate pentru patologia hepatobiliopancreatică au putut fi efectuate prin abord minimal invaziv. După 10 ani de chirurgie robotică în Institulul nostru au fost efectuate peste o mie de intervenţii chirurgicale robotice, din acestea peste 50 % proceduri cu viza oncologica (Cancere de rect, cancere ginecologice, cancere gastrice şi de pancreas). Am participat personal la sute de astfel de intervenţii. Experienţă clinicii noastre în abordul robotic pentru cancerul de rect este una din cele mai mari din lume şi am avut privilegiul de a susţine numeroase comunicări ştiinţifice pe această tema în ţară şi străinătate”, ne-a mărturisit deja celebrul chirug, care este complet dedicată proiectelor ei.

Doctoriţa Oana Stănciulea are deja 17 ani de experienţă în Institutull Clinic Fundeni, spitalul unde vine de cele mai multe ori cele mai grave cazuri din ţară. Ea a participat, pe lângă cele câteva sute de intervenţii robotice şi la sute de intervenţii de chirurgie laparoscopică avansată cum ar fi: rezecţii colo-rectale, abord sincron pentru cancere colorectale cu metastaze hepatice, proctocolectomii restaurative , splenopancreatectomii, abordul patologiei benigne a joncţiunii esogastrice, splenectomii totale şi parţiale, suprarenalectomii, intervenţii pentru cancer de col uterin, rezecţii hepatice sau esofegactomii.

Cea mai complexă intervenţie chirurgicală dupa transplantul hepatic

Oana Stănciulea îşi aminteşte de cea mai dificilă intervenţie chirurgicală, la care a participat şi o face cu zâmbetul pe buze, pentru că rezultatul a fost unul spectaculos. Un om a fost întors din drumul spre moarte practic.

„Cea mai dificilă intervenţie chirurgicală la care am participat a avut loc în toamna anului 2012 ,când pentru o tumoră de cap de pancreas a fost efectuată, bine înţeles în premieră naţională, o duodenopancreatectomie cefalică prin abord robotic-cea mai complexă intervenţie din chirurgia generală după transplantul hepatic. Evoluţia pacientului a fost spectaculoasă şi lipsită de complicaţii, lucru demn de precizat pentru acest tip de procedura asociată de obicei cu o morbiditate importantă”, povesteşte cu mândrie chirurgul, care este şi extrem de premiată la nivel internaţional.

Performanţele sale medicale nu au rămas fără ecouri. Ea a primit numeroase distincţii de-a lungul anilor.

„În ultimii ani am avut onoarea şi bucuria să primesc premii internaţionale importante: în 2015 am primit Travel Grant din partea Societăţii Japoneze de Chirugie pentru lucrarea având că subiect abordul robotic în cancerul de rect, în 2016 am primit la Seoul, în Coreea premiul pentru realizări academice deosebite în cardul celui de al 26 lea Congres Mondial al Asociaţiei Internaţionale a Chirurgilor , Oncologilor şi Gastroenterologilor pentru o lucrare având că subiect abordul robotic pentru hernia hiatala recidivata.

Premiul la care ţin cel mai mult este cel primit anul trecut, din partea Societăţii Coreene de Chirurgie Laparoscopică, când am fost onorată cu premiul pentru cea mai bună prezentare video de către Profesorul Ho-Seong Han cel mai experimentat chirurg pe plan mondial în Chirurgia hepatobiliopancreatica laparoscopică. Sub îndrumarea profesorului am efectuat un stagiu de 2 luni în chirurgia hepatobiliopancreatica în cadrul Spitalul Bundang –Universitatea Naţională din Seul, Coreea.

Aceste premii sunt cu atât mai importante cu cât în ţările asiatice rată de adopţie a chirurgiei minimal invazive, în special în cancerele digestive, este foarte mare. Să va dau un exemplu, în Japonia aproximativ 50-60% din cancerele digestive sunt rezolvate prin abord minimal invaziv, acest procent urcând până la 90 % în centrele specializate. La noi în ţară rată de adopţie a laparoscopiei în cancerul colorectal este sub 5%. Deci este loc de mai mult şi de mai bine”, ne explică Oana Stănciulea uşor dezamăgită, dar cu speranţa că lucrurile se vor îndrepta şi la noi.

Este fericită cu alegerea făcută. Nu-şi poate imagina viaţa în afara sălii de operaţie, dar în acelaşi timp devine tristă atunci când se vede neputincioasă în faţa bolii, când nu mai poate face minuni, aşa cum şi-a obişnuit pacienţii.

„Sunt multe lucruri dificile în această meserie, dar cele mai dificile momente sunt cele în care pierzi lupta cu boala. Atunci când te uiţi la un pacient şi ştii că nu mai poţi să faci nimic pentru el”, încheie Oana Stănciulea, unul dintre puţinii chirurgi din România, specializaţi în tehnica robotică.