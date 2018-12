EXCLUSIV. Cât costă o vacanţă în țara exilului lui Udrea? Cereri din ce în ce mai multe

Sorin Stoica, directorul general al Eturia, agenţie de turism specializată în acest segment, a declarat pentru Capital că, în ultimii ani a observat o "sofisticare" şi o "maturizare" a turistului român.

Agenţiile de turism mizează anul viitor pe destinaţiile exotice, care sunt din ce în ce mai căutate de către români, vacanţe care, de altfel, pot fi achiziţionate la preţuri avantajoase dacă sunt cumpărate din timp.

"Planul pentru 2019 este acela de a promova cât mai mult zone mai puţin cunoscute în România şi, de asemenea, să aducem programe noi în anumite destinaţii pentru turiştii care se întorc a doua sau a treia oară în ţara respectivă şi vor să o descopere dintr-o altă perspectivă (adventure, culinar, cultural etc). Dar fiindcă m-aţi întrebat cu ce noutăţi vine Eturia în 2019, pot să spun atât: Ecuador şi Columbia, Madagascar, Costa Rica, Uzbekistan, Nepal, Bhutan, Myanmar, Papua Noua Guinee, Surinam, Malaezia. În categoria de new entry vor fi şi programele pentru second time visitor care vor fi în destinaţii precum: SUA, India, China, Argentina, Thailanda şi Indonezia", a declarat pentru Capital Sorin Stoica, directorul general al Eturia.

Un sejur de Paşte în Costa Rica, în San Jose şi plaja Guanacaste, de 12 zile, costă de la 2.000 de euro,cu transport şi cazare cu mic dejun asigurate.

De asemenea, un circuit inedit pe teritoriul Madagascar poate ajunge la 3.300 de euro, 12 zile, având incluse cazarea, transport cu avionul şi una sau două mese pe zi.

În ceea ce priveşte destinaţiile alese anul acesta de turiştii companiei, acestea au fost: Japonia, Peru, Argentina, SUA, Tanzania, Mexic sau China.