Invitatul jurnalistului Robert Turcescu a admis că ascensiunea consistentă în sondaje îndreptățește AUR să țintească cât mai sus, inclusiv la câștigarea scrutinurilor din anul 2024. Claudiu Târziu are şcoala făcută la timp, are cărţi publicate şi are verbul la el, l-a prezentat Turcescu în preambulul emisiunii sale. Cei doi se cunosc de mult timp, cu atât mai mult cu cât actualul co-președinte AUR a fost o lungă perioadă jurnalist.

Târziu se consideră omul responsabil cu formarea cadrelor și cu organizarea în AUR, admițând că George Simion e liderul informal și omul de acțiune al tânărului partid intrat în premieră în Parlament, la alegerile din 2020.

AUR pregătește 3 garnituri de miniștri

Chestionat de moderator ce strategie are AUR pentru a avea șanse reale de a câștiga viitoarele alegeri, Târziu a subliniat că partidul pregătește nu mai puțin de 3 formule de guvern cu oameni pentru fiecare funcție din portofoliu.

O altă modalitate de a întări competența la nivel de resursă umană, în care vede o mare vulnerabilitate la toate guvernele de până acum, parlamentarul a explicat că strategia partidului vizează mulți funcționari cheie din ministere, de o foarte bună calitate profesională. Sunt mulți profesioniști în ministere lăsați în umbră fiindcă nu au carnet de partid.

Târziu: Nu ne-au ajutat serviciile

În altă ordine de idei, invitatul a negat zvonurile care circulă în spațiul public că ascensiunea fulminantă a Alianței pentru Unirea Românilor vine din amestecul serviciilor secrete. Mai exact, se spune că AUR ar fi creația artificială a serviciilor.

Deși e singurul partid care câștigă adepți și crește constant în sondaje (se apropie de PSD în preferințele electoratului), AUR are și o mare problemă. E împins în fiecare zi la periferia politicii româneşti. E catalogat ca partid antisemit, extremist, alcătuit din oameni fără prea multă şcoală. Claudiu Târziu a explicat că, în ceea ce-l privește. De asemenea, politicianul a recomandat ca românii să nu mai dea crezare atât de ușor intoxicărilor și să verifice ca acuzele care se aduc AUR „să conțină o doză de realitate”.

În week-end-ul trecut a apărut prima disensiune publică între cei doi co-președinți ai AUR. Claudiu Târziu a explicat de ce se opune unei alianțe cu PMP și a vorbit despre neînțelegerile care au apărut în ultima vreme între el și celălalt lider al formațiunii. Disputa se va decide la congresul din martie.

Emisiunea în format integral poate fi vizionată aici: