EXCLUSIV. A dat politica pe prăjituri. Cum îi merg acum afacerile Dacianei Sârbu

Atunci a deschis prima cofetărie Mara Mura. Daciana Sârbu a vorbit revistei Capital despre succesul afacerii sale şi despre planurile pentru anul viitor.

"Îmi place foarte mult să petrec timp în bucătărie, cu reţetele preferate alături şi să mă joc cu ingredientele şi aromele. Mereu am făcut asta cu drag şi mi-am zis: 'De ce nu?'. Astfel, în paralel cu activitatea mea în politică, am început să petrec din ce în ce mai mult timp în propriul laborator, în care prăjiturile de poveste de la Mara Mura prind viaţă şi gust. Am urmat chiar şi un curs de specializare în cadrul Le Cordon Bleu Istanbul, Academie D`Art Culinaire de Paris şi totul a devenit mai mult decât o pasiune. Mara Mura s-a deschis în 2015 şi de atunci cofetăria este pentru noi modul prin care ajungem aproape de oameni şi bucuriile lor", a declarat pentru Capital Daciana Sârbu.

Recent, a apărut o nouă Mara Mura, în Băneasa Shopping City.

"Până de curând exista o singură Mara Mura, în spatele Ateneului, pe Strada Benjamin Franklin, la numărul 5. Este un spaţiu boem, o atmosferă de vis în care ne întâmpinăm vizitatorii cu prăjituri cu poveşti, ceai cald si cafea aromată. Ne place să credem că cine a călcat pragul Mara Mura o dată o va face şi a doua oară, şi a treia oară, până ce devine un obicei şi un răsfăţ pe care şi-l oferă din când în când cu plăcere. Aceeaşi atmosferă am recreat-o în cea de-a doua cofetărie, în Băneasa Shopping City, pe care am inaugurat-o de curând. Este la început, o soră mai mică pentru prima Mara Mura, dar care, la fel ca orice mezin, va avea avantajul experienţei surorii mai mari şi va creşte repede şi frumos", mai spune Daciana Sârbu.

Aceasta afirmă că afacerea a crescut de la an la an, astfel că aşa a apărut planul pentru noua locaţie.