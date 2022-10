La aceeași conferință au participat Regele Carl XIV Gustaf şi Regina Silvia Drottning, Helene Gestrin – Preşedinte al Consiliului Cercetaşilor şi Ghidelor din Suedia şi Susan Bissell – Director pe Protecţia Copilului la UNICEF New-York.

A fost ambasador al Valorilor Olimpice desemnat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, alături de Andreea Esca, speaker și promotor al Valorilor Olimpice, și Alin Moldoveanu, campion olimpic la tir. A participat la evenimentul de prelungire a parteneriatului dintre Renault și COSR, prin care Renault urma a promova și recompensa tinerii olimpici români până în anul 2016.Așa și-a construit o imagine publică care îi dădea credibilitate.

Atât PNL Bihor, acolo unde fostul consilier al Ministrului Educației Monica Anisie era membru, cât și Bogdan Pater vor ca scandalul iscat după ce Justițiarul de Berceni l-a dat în vileag că se întâlnea cu minore racolate pe rețelele de socializare, să se stingă în discreție. Și vor să o facă prin demisia lui Pater confirmată de acesta, dar și de primarul Oradiei Florin Birta, președinte PNL Oradea.

Chiar dacă liderul tinerilor din PNL Bogdan Hodișan spune că se știa că Bogdan Pater caută compania unor minore, nimeni nu a vorbit despre aceasta nici cât a fost consilier parlamentar la cabinetul senatorului Cornel Popa, fost lider PNL Bihor, nici cât a lucrat la Consiliul Județean și nici în perioada în care a fost consilier al Ministrului Educației.

Nici Cercetașii României nu au ieșit public deși acum spun că l-au dat afară după ce liderii locali au primit sesizări că Pater ar hărțui membrele care nu erau încă la vârsta majoratului. Situația era cunoscută de 8 ani.

“În anul 2015, în urma unei sesizări făcute de un cercetaș cu privire la comportamentul inadecvat a lui Bogdan Pater, Centrul Local Oradea a decis, ca măsură preventivă, să îi suspende acestuia dreptul de a participa la activitatea cu copiii și tinerii, până la clarificarea situației. În perioada imediat următoare, Bogdan Pater nu a mai participat la activități, nu și-a mai plătit cotizația, iar în anul 2016 a devenit membru inactiv al organizației”, susține Organizația Națională Cercetașii României.

„Am fost abordată de Bogdan Pater când aveam 13 ani, prin intermediul Facebook. În prima fază am fost reticentă, dar am continuat convorbirile timp de o lună. La vremea respectivă eram voluntar la o organizație și ne-am întâlnit pentru că mi-a spus că am putea vorbi despre alte oportunități de voluntariat, având în vedere că el era la Cercetași. Am fost de acord să ne întâlnim într-un loc public, dar după o scurtă conversație, a început să facă aluzii sexuale la adresa mea, iar întâlnirea s-a terminat cu un sărut forțat din partea lui”, mărturisește o tânără care spune că simte și acum trauma provocată de Pater.

„Sunt blogger, trainer, de profesie inginer, dar înainte de toate un voluntar implicat în comunitate, dedicat ideii de a schimba în bine lumea în care trăiesc. În ultimii ani am fost activ implicat în campanii de comunicare online pentru evenimente, companii și asociații de tineret”, se autocaracteriza Bogdan Pater, care apoi era și communicator al liberalilor la nivel național.

Bogdan Pater s-a remarcat în spațiul public, îndeosebi, din poziția de membru al Organizației Naționale a Cercetașilor din România, unde a activat din 2002 și unde spune că „ am dezvoltat abilități specifice, cum ar fi conducerea, capacitatea de a lucra în echipă, empatizând cu problemele altor oameni și încercând să le rezolv”.

Ilie Bolojan, președintele PNL Bihor, nu face nici o declarație pe această temă, așa cum obișnuiește când în partid sunt situații fierbinți, scopul său fiind ca numele să nu-I fie asociat în nici un fel cu vreun scandal pentru a avea o imagine publică imaculată. Florin Birta se limitează acum la a spune că toată discuția din partid s-a limitat la “dacă nu-și dădea demisia era suspendat”.