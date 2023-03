Eugen Tomac vrea să convingă PE să intervină în procesul deschis la Curtea de Justiţiei, privind aderarea la Spațiul Schengen

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a anunțat miercuri, 8 martie 2023, că va încerca să convingă Parlamentul European (PE) să intervină în procesul deschis la Curtea de Justiţiei, privind aderarea României la Spațiul Schengen. Potrivit spuselor sale, este în interesul Parlamentului European (PE) să apere votul pe care l-a dat prin rezoluţii, în favoarea aderării României la zona de liberă circulație din Europa.

Acesta a reamintit, totodată, că un proces la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (UE) nu suspendă negocierile și nici nu le blochează, ci este o presiune în plus. Eugen Tomac a ținut să precizeze că procesul pe care l-a deschis la Curtea de Justiţie a UE nu durează mult.

„Eu cred că România nu trebuie să tacă, abordarea aceasta pe care o avem nu a dat rezultate, timp de 12 ani dosarul a fost amânat şi când a intrat în Consiliul JAI au fost luate două deciziii, doar Croaţia a intrat, ceea ce este ineacceptabil, se încalcă Tratatul de Funcţionare al UE care spune că instituţiile UE trebuie să colaboreze loiale. Noi suntem profund discriminaţi, este un abuz de drept.

Aici nu mai avem parte de un conflict politic în UE, ci de un conflict juridic. Vă dau în scris că nici anul acesta şi nici anul viitor nu intrăm în Schengen. Un proces la Curtea de Justiţie a UE nu suspendă negocierile, nu blochează negocierile, ba ai mult, convingerea mea este că pune o presiune în plus”, a declarat, miercuri, Eugen Tomac în cadrul emisiunii TV „Proiect de Ţară: România” de pe Prima News.

Eșecul Schengen este „o chestiune ce ține de discriminarea cetățenilor români și bulgari”

Eugen Tomac susține ferm că neincluderea României și a Bulgariei în Spațiul Schengen este „o chestiune ce ţine de abuz şi de discriminare a cetăţenilor români şi bulgari”, fiind încălcate principiile fundamentale ale Uniunii Europene (UE), dar și tratatul de aderare a României.

„Se încalcă principii fundamentale ale UE, tratatul de aderare a României. Noi avem parte de un abuz pe care l-am reclamat, eu nu am calitatea de reclamant privilegiat, dar Guvernul o are, Comisia o are. Spre deosebire de dreptul românesc, dreptul european este într-o continuă evoluţie, aveam tot interesul să ridicăm acest subiect. (..) Aici avem clar o chestiune ce ţine de abuz şi de discriminare a cetăţenilor români şi bulgari şi avem suficiente argumente să mergem în faţa Curţii.

Eu voi încerca să conving Parlamentul European să intervină în acest proces, pentru că este interesul PE să apere votul pe care l-a dat, prin rezoluţii, ca această îngrădire de depturi să fie soluţionată cât mai rapid. Trebuie să convingem Austria să ridice acest veto şi lucrurile se vor debloca din punctul de vedere al negocierilor, iar acum vedem un tandem orice ar spune decidenţii politici, soluţia rămâne procesul deschis la Curtea de Justiţie. Eu sper ca Guvernul nostru, după această şedinţă de mâine, să îşi dea seama şi poate interveni oricând în procesul pe care l-am deschis şi atunci lucrurile se vor închide mult mai rapid”, a adăugat europarlamentarul PMP.