Vânzările de locuințe existente în SUA au crescut cu 7,0% în luna septembrie față de august. Comparativ cu anul trecut, vânzările au scăzut cu 2,3%, dar fiecare dintre cele patru regiuni majore din SUA a înregistrat creșteri ale vânzărilor de la o lună la alta. Față de acum un an, stocul de locuințe nevândute a scăzut cu 13% la 1,27 milioane de unități, echivalentul a 2,4 luni în ritmul actual al vânzărilor. Prețul median de vânzare al caselor existente a urcat cu 13,3% de la an la an, până la 352.800 de dolari.

Deficitul de locuințe din SUA a ajuns la 5,24 milioane de locuințe, în creștere cu 1,4 milioane față de deficitul de 3,84 milioane din 2019, potrivit noilor cercetări. Construcția de locuințe unifamiliale a suferit din cauza unui deficit sever de forță de muncă care a început cu mult înainte de pandemie, dar care s-a agravat mult în ultimul an. Întreruperile lanțului de aprovizionare au dus la creșterea prețurilor materialelor de construcție, iar pe măsură ce cererea indusă de pandemie a crescut vertiginos, au crescut și prețurile la terenuri.

Analiștii estimează că impactul variantei Delta asupra locuințelor va accelera probabil tendința sistemului de lucru hibrid, care îi determină pe potențialii cumpărători cu posibilități materiale să facă upgrade spre case mai mari. Potrivit unei previziuni realizate de compania de ipoteci Freddie Mac, creșterea prețurilor locuințelor va fi mai puțin tranzitorie decât cea a prețurilor de consum, deoarece piața imobiliară din SUA va continua să se lupte cu o penurie de locuințe disponibile timp de mai multe luni de acum încolo. Prognoza estimează că această creștere a prețurilor locuințelor se va tempera în 2022, la sfârșitul lui 2021 anticipându-se o majorare a prețurilor locuințelor de 12,1%, urmată de o creștere de 5,3% în 2022.

Europa înregistrează o creștere a prețurilor locuințelor

Europa înregistrează, de asemenea, o creștere a prețurilor locuințelor. În România, prețul mediu imobiliar pe metru pătrat a crescut cu 15,9% în septembrie față de aceeași lună a anului trecut, de la 1304 euro la 1507 euro. În timp ce în București prețurile au crescut cu 16,8%, la 1583 euro/mp, în Cluj creșterea a fost de doar 8%, dar la o medie de 1985 euro/mp. Temându-se probabil de o posibilă bulă care să se adauge la o inflație deja ridicată, Banca Națională a României intenționează să înăsprească de la 1 ianuarie 2022 condițiile de contractare a creditelor imobiliare pentru cumpărarea de locuințe care nu sunt destinate ca reședință principală. BNR intenționează să ridice contribuția minimă a proprietarului la 25% pentru creditele în lei, 35% pentru cele în euro și 50% pentru cele în altă monedă.

Germania a înregistrat cea mai puternică creștere a prețurilor imobiliare din ultimii 20 de ani. În Berlin, prețurile au crescut cu 193,80% în ultimii 10 ani, cu o majorare de doar 4,9% în acest an pentru clădirile vechi, dar de 21,8% pentru cele noi. De asemenea, chiriile au avut o creștere situată între 35% și 60% în ultimii 5 ani. Acest lucru a creat o situație interesantă în care peste un milion de berlinezi au susținut campania de expropriere a companiilor care dețin 3.000 sau mai multe apartamente. În total, 240.000 de proprietăți, adică 11% din toate apartamentele din Berlin, ar urma să intre sub incidența inițiativei, care a fost susținută de o majoritate de 56,4% la referendum. Deși votul nu este obligatoriu din punct de vedere juridic, guvernul orașului, care a fost ales tot la 26 septembrie, va trebui să decidă dacă va merge mai departe, creând un precedent care ar putea reimagina investițiile corporative europene în domeniul imobiliar rezidențial.

Pe de alta parte, China a ținut prima pagină a ziarelor în ultima vreme din cauza problemelor gigantului imobiliar Evergrande care are o datorie impresionantă de peste 300 de miliarde de dolari, precum și a temerilor de contagiune. În schimb, Evergrande a reușit să evite prima sa incapacitate de plată a obligațiunilor după ce a trimis 83,5 milioane de dolari pentru a achita o plată de cupon pe care nu a efectuat-o luna trecută. Dar situația este departe de a se fi încheiat, perioada de grație pentru un cupon ratat de 45,2 milioane de dolari urmează să expire la 29 octombrie, iar o altă plată de cupon de 14,25 milioane de dolari trebuie efectuată a doua zi. Banca Populară a Chinei a declarat că Evergrande este un caz aparte și că majoritatea afacerilor imobiliare din țară sunt stabile.

Sectorul imobiliar și industriile conexe reprezintă aproximativ un sfert din PIB-ul Chinei, potrivit estimărilor Moody’s. Zou Lan, directorul departamentului pentru piețe financiare al Băncii Populare a Chinei, a adăugat că autoritățile vor proteja consumatorii individuali în ceea ce privește achiziția de locuințe și vor oferi sprijin financiar pentru reluarea construcțiilor.