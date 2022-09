Prețurile ridicate la energie mențin salariile la un nivel scăzut, iar Estonia își pierde avantajul competitiv față de țările nordice, unde energia costă mult mai puțin.

Companiile care depind de gaz cer mai mult ajutor de la stat

Companiile încearcă să reducă consumul de gaz, dar acest lucru nu este întotdeauna posibil.

„Noi folosim gazul natural pentru încălzire și pentru linia noastră de producție de acoperire cu pulbere. Ar fi extrem de costisitor să trecem la o altă tehnologie, a declarat Herki Hälvin, șeful companiei Kitman Thulema.

Compania este principalul producător de accesorii comerciale și decorator de clădiri publice din Estonia, cu 25% din producția sa exportată.

„Am plătit 5.200 de euro pentru gaz în ianuarie anul trecut, față de 59.000 de euro anul acesta. Asta înseamnă o creștere de 11 ori.

Am dori să ne ajutăm angajații să facă față inflației și să creștem salariile, dar este foarte greu de făcut în condițiile în care prețurile energiei au crescut vertiginos. De asemenea, ne pierdem avantajul competitiv față de țările nordice. În timp ce ei au salarii mai mari, acolo energia costă mai puțin”, a declarat Hälvin.

Cheltuielile companiilor au crescut

De asemenea, cheltuielile cu gazele au crescut și pentru brutari Pagaripoisid.

„Costurile cu gazul au crescut de la 3.000 de euro la aproximativ 100.000 de euro. Dar este greu de spus de unde să găsim acești bani, deoarece și cheltuielile oamenilor cresc”, a declarat directorul general Meelis Pärn, adăugând că, în ultima vreme, compania abia dacă a reușit să ajungă la profit.

Consumul combinat de gaz al Estoniei a fost de aproximativ cinci terți de wați-oră, în timp ce Asociația Estoniană a Gazului crede că acesta ar putea scădea cu 20% în acest an. 40 la sută din gaz este folosit pentru încălzire, 40 la sută în industrie și până la 20 la sută de către consumatorii privați.

Companiile industriale nu au primit ajutor de la stat

Totoadtă, companiile industriale se plâng că nu au primit compensații pentru prețul gazului din partea guvernului.

„Deși este adevărat că nimeni nu refuză beneficiile, noi nu am fost compensați în niciun fel în acest an. A existat o măsură punctuală când a început criza coronavirusului. Am reușit să ne menținem pe linia de plutire, chiar dacă a trebuit să ne închidem cafenelele care ne-au afectat foarte mult activitatea”, a declarat Pärn.

„Guvernul ar trebui să stabilească un punct de preț, orice lucru peste care se obține o compensație”, a sugerat Hälvin în ceea ce privește prețul energiei.

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Riina Sikkut, a declarat că guvernul este conștient de companiile care se luptă din cauza prețurilor ridicate la energie.

„Nu există un acord în ceea ce privește cine ar trebui să fie compensat pentru ce. Aceste dezbateri vor avea loc în cadrul negocierilor bugetului de stat, alături de alte cheltuieli de perspectivă. Am putea ști ceva cel mai devreme peste trei săptămâni”, a transmis ministrul.