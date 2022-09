Mircea Badea a povestit miercuri seară, în debutul emisiunii „În gura presei” prin ce a trecut înainte să ajungă în studio. Mai exact, prezentatorul de la Antena 3 a fost implicat într-un accident ușor chiar în drum spre emisiune.

Cum s-a petrecut accidentul

„Să vă povestesc ce mi s-a întâmplat când veneam la emisiune. A intrat unul în spatele meu și pooooc, accident. Eram la statuia Aviatorilor, veneam dinspre 1 Mai și urma să fac stânga către Piața Charles de Gaulle. Statuia era în stânga mea și venea, pe contrasens, o mașină. Am pus frână ca să-i dau prioritate de dreapta, firesc, pentru că eu am plecat de la semafor pe verde. Vine unul din spatele meu și booom“, a spus Mircea Badea, după care a oftat.

Din fericire accidentul nu a fost unul grav, totul petrecându-se la o viteză foarte mică, iar mașina sa este oricum „un fel de tanc așa, care a trecut prin multe”.

„În primul rând că, înainte să pun frână, aveam viteza de 3 km pe oră că, îți dai seama, cum ești la stop, că nu era … zic, cât de prost să fii?, primul lucru la care m-am gândit.

Mă uit în retrovizoare și văd că era un microbuz. Zic: Cât de prost să fii? Mașina mea e o legendă locală aici, o mașină foarte, foarte veche, lovită, înjunghiată, nimicită, zdrobită pe toate părțile, un fel de tanc așa, care a trecut prin multe și nu intenționez să o schimb”, a mai relatat Mircea Badea.

Șoferul vinovat avea numere de Ucraina

Potrivit spuselor lui Mircea Badea, șoferul care i-a lovit mașina avea numere de Ucraina și nici nu s-a dat jos din mașină să verifice daunele. Cei doi șoferi și-au continuat în cele din urmă drumul ca și cum nimic nu s-a întâmplat.

„Bun, mă dau jos, mă uit în spate, și, îți dai seama, o nou lovitură printre alte 15. Mă uit la microbuz, număr de Ucraina, mă uit la conducătorul auto, bărbat, în niciun caz bătrân. Nici nu s-a dat jos, se uita așa, cu atenție și îngrijorare.

M-am uitat la el și îți dai seama că mi-au trecut prin minte multe lucruri, cum ar fi întrebări de genul: Prietene, ce faci tu pe aici, că pari bărbat, pari în putere și conform comunicării internaționale de 6 luni încoace pare că ai avea multă treabă prin alte părți? / Ce faci tu pe la statuia Aviatorilor? Nu era mașină din aia de peste 100.000 de euro, cum ne-am obișnuit, ci era un microbuz, hmm! M-am uitat, nu se vedea nimic teribil, m-am urcat și m-am dus mai departe la emisiune.

Ăla a plecat și el mai departe, nici nu s-a dat jos. Am mers împreună, pe același drum. Ajungem la Piața Charles de Gaulle, perfect, verde, am trecut mai departe, eu am mers spre Antena 3 și el a luat-o cu microbuzul în stânga pe Nordului. Bun, Nordului e o zonă, ce să zic eu … Un microbuz cu număr de Ucraina se ducea, la orele acestea, pe Nordului. Tare!”, a conchis Mircea Badea.