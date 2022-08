Mircea Badea, reacție dură după nunta lui George Simion: Dar ce, e cutremur? Ce l-a deranjat pe prezentator

Mircea Badea a comentat replica pe care George Simion a dat-o cu privire la sumele de bani pe care le-a primit la nuntă. Prezentatorul de la Antena 3 spune că nu înțelege de ce este nevoie de „replic”, deoarece nu este „cutremur”.

„George Simion, replică după ce s-a spus că ar fi strâns aproape jumătate de milion de euro de la nuntaşi (titlu din presă – n.r.). Vai de mine, e cu replici? Dar ce, e cutremur?

George Simion a spus că sumele vehiculate sunt departe de adevăr şi că ajutorul organizatorilor nu poate fi numărat în bani”, a spus Mircea Badea în cadrul emisiunii „În gura presei”.

De asemenea, prezentatorul de la Antena 3 a mai declarat că el nu s-a uitat la nunta liderului Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

„Încep să dezvolt chiar un complex. Eu nu m-am uitat chiar deloc (la nunta lui George Simion – n.r.), că nu m-a interesat, dar uite câte controverse şi replici”, a spus acesta.

George Simion s-a însurat de Ziua Națională a Republicii Moldova

La doar o zi distanță după ce George Simion și Ilinca Munteanu au spus „da” în fața lui Dumnezeu, au ieșit la iveală detalii surprinzătoare despre nunta lor. Liderul AUR a recunoscut de ce a ales să se însoare în ultimul weekend din această vară.

Acesta a dezvăluit că şi-a dorit ca nunta sa să aibă loc pe data de 27 august deoarece atunci se sărbătorește Ziua Independenței Republicii Moldova. Alegerea sa a fost ca un mesaj pentru unirea Basarabiei cu România, relatează Antena 3. (Ziua Națională a Republicii Moldova este Ziua Independenței, în care se sărbătorește adoptarea Declarației de Independență față de Uniunea Sovietică în 1991. Ziua Independenței este celebrată anual, pe data de 27 august.)

Vă amintim George Simion a mărturisit că și-a mediatizat propria nuntă pentru că a vrut să le arate oamenilor de ce este capabil. Din punctul său de vedere, cine nu este capabil să organizeze o nuntă, nu este în stare nici să conducă o țară.

„Orice fac eu este un gest politic și îmi asum (…) Care ar fi fost modelul de nuntă pe care are ar fi dorit să-l vadă la mine? O nuntă cu o sută de oameni, să zburăm în Thassos sau în Creta? Noi am făcut o nuntă într-un sat din Vâlcea. Tot ce fac eu este un gest politic. Dacă nu aș fi capabil să organizez această nuntă, aș arăta că nu sunt, că nu suntem capabili să conducem o țară. Am trecut demult de la stadiul în care mi-aș fi permis să am chestiuni care să nu fie publice”, i-a explicat George Simion unui reporter de la HotNews.ro.