George Simion s-a însurat de Ziua Națională a Republicii Moldova

La doar o zi distanță după ce George Simion și Ilinca Munteanu au spus „da” în fața lui Dumnezeu, au ieșit la iveală detalii surprinzătoare despre nunta lor. Liderul AUR a recunoscut de ce a ales să se însoare în ultimul weekend din această vară.

Acesta a dezvăluit că şi-a dorit ca nunta sa să aibă loc pe data de 27 august deoarece atunci se sărbătorește Ziua Independenței Republicii Moldova. Alegerea sa a fost ca un mesaj pentru unirea Basarabiei cu România, relatează Antena 3. (Ziua Națională a Republicii Moldova este Ziua Independenței, în care se sărbătorește adoptarea Declarației de Independență față de Uniunea Sovietică în 1991. Ziua Independenței este celebrată anual, pe data de 27 august.)

Vă amintim George Simion a mărturisit că și-a mediatizat propria nuntă pentru că a vrut să le arate oamenilor de ce este capabil. Din punctul său de vedere, cine nu este capabil să organizeze o nuntă, nu este în stare nici să conducă o țară.

„Orice fac eu este un gest politic și îmi asum (…) Care ar fi fost modelul de nuntă pe care are ar fi dorit să-l vadă la mine? O nuntă cu o sută de oameni, să zburăm în Thassos sau în Creta? Noi am făcut o nuntă într-un sat din Vâlcea. Tot ce fac eu este un gest politic. Dacă nu aș fi capabil să organizez această nuntă, aș arăta că nu sunt, că nu suntem capabili să conducem o țară. Am trecut demult de la stadiul în care mi-aș fi permis să am chestiuni care să nu fie publice”, i-a explicat George Simion unui reporter de la HotNews.ro.

Arhiepiscopul Teodosie Petrescu a fost cel care a oficializat cununia religioasă

Sâmbătă, George Simion și Ilinca Munteanu au spus „da” în fața lui Dumnezeu într-un sătuc din Vâlcea: Oveselu – Măciuca. Nunta lor a avut o tematică tradițională, așa că toți invitații au fost nevoiți să poarte straie populare. Petrecerea lor a avut loc în aer liber, pe un câmp.

Pe acel câmp au fost întinse și mesele cu mâncare. Invitații s-au servit cu tocană de vânat preparată într-un ceaun de două tone, grătar de berbecuț, grătar de porc și mititei. Pe același câmp au fost amplasate și trei scene (una principală și două secundare), unde au cântat: Phoenix, Nicolae Furdui Iancu, Taraful lui Viorel Pană, Nicolae Voiculeț, Ionel Tudorache, Taraful de la Vărbilău, Raluca Diaconu, Carmen Șerban și trupa sa.

Arhiepiscopul Teodosie Petrescu a fost cel care a oficializat cununia religioasă. Totul a avut loc într-o bisericuță din lemn care a fost montată special pentru această ocazie în incinta complexului de patru stele Forest Retreat & Spa, care a găzduit marele eveniment. Liderul AUR a primit derogare de la Biserica Ortodoxă Română, deși, în urmă cu zece ani, Sfântul Sinod a interzis oficierea căsătoriilor în afara lăcașurilor de cult.