Acesta a recunoscut acest lucru în cadrul unei emisiuni la ProSport. Giovani susține că îi este foarte dificil să negocieze cu vărul său în privința jucătorilor pentru care latifundiarul din Pipera cere zeci de milioane. Se pare că, Gigi Becali nu prea ține cont de situația actuală a fotbalului românesc, în contextul pandemiei de coronavirus.

„E dificil pentru că la el nu există pandemie, virus și așa mai departe. El vrea niște bani pe marfa lui și sper să-i aibă”, a spus Giovani Becali.

Întrebat fiind cine este mai orgolios în negocieri, el sau Gigi Becali, Giovani a spus: „Amândoi lăsăm când negociem. Noi nu ne-am certat, dar am închis telefonul și nu am mai vorbit câțiva ani, după care am vorbit iar.”