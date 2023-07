Germania va susține aderarea României la Spațiul Schengen

„Germania susţine România pentru ca ţara dumneavoastră să devină anul acesta membru cu drepturi depline al Spaţiului Schengen. România a întreprins deja eforturi majore pentru aderarea la spaţiul Schengen şi aceste eforturi trebuie apreciate. Noi ne implicăm cu toată forţa pentru aceasta”, a declarat, marți, Olaf Scholz în cadrul unei conferințe de presă comună cu premierul României, Marcel Ciolacu, aflat în vizită de lucru la Berlin, Germania.

„Doresc să mulțumesc personal cancelarului german pentru sprijinul oferit în vederea aderării României la Spațiul Schengen. Germania a demonstrat că este un prieten adevărat al României. Am discutat împreună despre cum putem trece peste acest blocaj nejustificat care afectează, în opinia noastră, direct unitatea europeană. Căutăm soluții și împreună cu Germania și contăm pe sprijinul Germaniei în vederea depășirii acestui moment”, a adăugat Marcel Ciolacu.

În curând, vor fi dezvoltate mai mult legăturile între România și Germania în toate domeniile de interes

La începutul acelei conferințe de presă comună, Marcel Ciolacu a zis că România și Germania își propun, acum, începerea unor discuții „pentru setarea unui plan de acțiune comun pe subiecte de interese strategici și a unui format de dialog permanent care să ne permită să atingem obiectivele fixate, ridicarea la nivel strategic a relațiilor noastre.” Potrivit lui, în curând, vor putea fi dezvoltate și mai mult legăturile între România și Germania în toate domeniile de interes.

„Pe agenda discuțiilor noastre au fost mai multe teme importante pentru cetățenii pe care îi reprezentăm atât la nivel bilateral, cât și la nivel European. Am discutat despre cooperare economică și despre cum putem dezvolta împreună atât zona comercială, cât și componentă investițională. Germania este partenerul comercial principal al României.

Există însă în continuare un potențial enorm de dezvoltare între cele două țări și împreună am identificat noi modalități prin care putem să lucrăm împreună pentru a acoperi noi piețe. Spre exemplu, o direcție importantă este participarea activă la procesul de reconstrucție a Ucrainei sau sprijinirea dezvoltării Republicii Moldova.

România ca„un actor serios și stabil pe flancul estic, care poate juca un rol activ la Marea Neagră în vederea promovării agendei: există premisele pentru ca România să fie un hub pe zona de energie. Avem numeroase resurse proprii și proiecte pe energie care să asigure a României un rol determinant de stabilitate în regiune. Acest lucru oferă oportunități importante pentru companiile germane.

Totodată România are un potențial semnificativ pe zona de agricultură și de construcții, domenii pentru care am luat măsuri suplimentare de sprijin. Nu în ultimul rând, o componentă importantă este prezentată de industria de apărare, unde deja am demarat o serie de comun de proiecte comune”, a adăugat el.