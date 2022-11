Daniel Onoriu a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Obregia din Capitală după ce a anunțat că are de gând să-și pună capă zilelor. Amenințarea acestuia vine în contextul despărțirii de soția sa Isabela, cea cu care a fost împreună timp de șase ani.

Cei doi se află acum în plin divorț, însă fostul pilot de raliuri dorește să se împace cu Isabela, chiar dacă s-a afișat public cu o altă femeie.

Daniel Onoriu a încălcat ordinul de restricție și a urmărit-o pe cea cu care acum este în proces de divorț. Totuși, nu s-a oprit aici. Fostul pilot de raliuri ar fi amenințat că sparge geamul unei bănci doar pentru a fi arestat.

Oamenii legii l-au dus la Spitalul de Psihiatrie Obregia

După ce a fost dus la secția de poliție, el i-a amenințat pe oamenii legii că își va pune capăt zilelor. Organele de poliție au contactat-o pe mama acestuia, apoi Daniel Onoriu a fost internat la Spitalul de Psihiatrie, notează viva.ro.

Fostul pilot de raliuri a fost scos din spital pentru a fi dus la audieri, dar el urmează să se întoarcă în unitatea sanitară.

Daniel Onoriu s-a autodenunțat

De altfel, el a și publicat pe contul său de Instagram un mesaj în care spune că s-a autodenunțat. El a mai spus că s-a apropiat la mai mult de 300 de metri de fosta sa soție și că a venit poliția.

”Băi, fraților, m-am autodenunțat. M-am apropiat la mai puțin de 300 de metri de Isabela și a venit poliția, uitați! Acum urmează să mă aresteze. Mă duce la Secția 5. Să-mi aduceți și mie pachet, dacă vreți, dar lasă că îmi aduce familia mea, nu e problemă. Nu știu cât o să-mi dea, dar o să-mi dea, un an, doi, trei, nu știu”, a spus Daniel Onoriu pe rețelele de socializare.

Motivul divorțului dintre cei doi

Isabela a povestit la un moment dat motivul pentru care s-a ajuns în această situație. Ea spune că Daniel Onoriu ar fi vrut să se apuce din nou de curse, însă ea consideră că sportul acesta este mult prea periculos pentru el, mai ales că nu s-a vindecat complet.

„Motivul divorțului este faptul că el a vrut să se reapuce de curse, iar eu m-am opus. El nu este vindecat și nu este recuperat psihic și am pus stop. Daniel nu mai are 25-30 de ani să mai facă curse. Fiecare are perioada sa de glorie”, a declarat Isabela Onoriu.