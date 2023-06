Zeci de români au venit în aceste zile în Valea Zalanului, special pentru al vedea pe Regele Charles al Marii Britanii. Turiștii așteaptă ore bune în fața reședineței sale, doar că să-l poată vedea pe suveranul britanic.

Românii au venit să-l vadă pe Regele Charles

Regele Charles s-a purtat frumos cu cei care au venit să-l vadă. I-a salutat pe oameni și chiar a schimbat câteva vorbe cu aceștia. A acceptat flori din partea lor și alte mici atenții.

„I-am dat cătină, producție proprie, produsă de tatăl meu în județul Vâlcea. E așa o infuzie de sănătate, un suc și ulei de cătină. Să speram că o să-i placă. Ne face placere să fim aici. Suntem încantati. Este foarte natural, deschis la discuții, sincer, apropiat de oameni. A stat de vorbă cu toată lumea. Este foarte politicos și drăguț”, au spus românii veniți să-l vadă pe rege.

Regele Charles și-a petrecut timpul alăuri de localnici și turiști

„Nu numai că l-am văzut, ceea ce mulți de pe acest pământ își doresc. Mai mult, am dat mâna cu el și mi-a pus două întrebări. Și nu mă așteptăm la asta în niciun caz, deși și dânsul până la urmă este un om, dar statutul poziția și tot ce deține e mult mai sus.

M-a întrebat de unde sunt și cu ce mă ocup. Am trăit să o văd și pe asta. Și am spus că eu nu plec de aici până nu voi reuși să-l văd. Am venit împreună la ora 2 și am spus că nu vom pleca azi, cine știe ce se va întâmplă, nu se știe dacă se mai repetă vreodată în viață.”, a mai spus o femeie.

Unii români au parcurs sute de kilometri pentru a-l putea întâlnii pe Regele Charles.

„Eu am plecat din Brăila. Am venit să văd măcar localitatea în care vine regele. Nici prin cap nu îmi trecea că aș putea să îl văd. Probabil o să am norocul să îl și văd. Dacă îl văd sunt foarte mulțumită”, a mai spus o turistă.

Un alt român venit să îl vadă pe rege a mărturisit că reședința în care stă Charles a aparținut bunicilor lui.

„Casa asta a fost a bunicului meu, a bunicilor mei. Unde doarme dânsul am dormit și eu când am fost copil și mai mare, 19-20 de ani. Și sunt emoționat că dânsul doarme în camera unde am dormit și eu în copilărie.”, a spus un turist.

Ce a cerut Regele Charles?

Regele Charles își va petrece ziua de duminică și pe cea de luni în natură, admirând flori, insecte și păsări. El va fi însoțit în aceste drumeții de John Akeroyd, un renumit specialist în botanică din Marea Britanie.

De asemenea, Regele a participat la un picnic regal organizat în cinstea sa, acolo unde s-a delectat cu bucate tradițional românești. Mai mult, Regele Charles a cerut să i se aducă vin bisericesc.