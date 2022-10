Apar detalii noi despre cazul Simonei Halep!

Informaţiile vin chiar din partea Danei Safta, medic ORL şi doctor în științe medicale. Aceasta a precizat care sunt medicamentele pe care jucătoarea de tenis le ia în fiecare zi.

Dana Safta a explicat că Simona i-a fost mai întâi pacient, iar apoi între cele două s-a dezvoltat şi o relaţie de prietenie. Medicul este de părere că este imposibil ca tenismena să se fi dopat cu bună ştiinţă, însă spune că nici echipa ei nu poate fi acuzată de rea intenţie: „Neglijență din partea ei și a echipei este exclus, pentru că echipa are tot interesul să o ajute, nu s-o împiedice, nu să o distrugă”.

„Această ipoteză eu n-am să pot să o accept niciodată”

„Pe Simona o cunosc de ceva ani, legătura noastră a fost medic-pacient în urmă cu 8-9 ani și de aici s-a construit o prietenie, o relație de suflet și o consiliere medicală pe care bineînțeles că am făcut-o pentru că ea a avut încredere în mine, iar eu am fost corectă în ceea ce trebuia să fac pentru ea din punct de vedere medical și ulterior, bineînțeles, ajutând-o să-și depășească starea emoțională cu încredere și tot ce am putut să-i dau ca sprijin moral.

Cu siguranță eu nu pot să accept nicio clipă ideea că Simona, cu bună știință, a înghițit Roxadustat. Nu este posibil.

Cunoscând-o atât de bine și știind în primul rând cum are grijă de corpul ei și de fiecare dată dorința și când avea o prescripție într-o banală viroză, judecam prescripția ei în funcție de ceea ce lista de la Antidoping ne permitea.

Neglijență din partea ei și a echipei este exclus, pentru că echipa are tot interesul să o ajute, nu s-o împiedice, nu să o distrugă. Deci, această ipoteză eu n-am să pot să o accept niciodată. Am cunoscut această echipă”, a explicat medicul Dana Safta pentru Antena 3.

Ce medicamente lua Simona Halep? Medicul Dana Safta a dezvăluit tot

„Fratele Simonei mi-a spus că, în decurs de 6 ani, Simona a făcut 106 teste anti-doping. Pe 21 septembrie a mai făcut un test în România, care a ieșit negativ. Pe 7 octombrie i s-a făcut alt test, tot negativ.

Am acceptul Simonei să vă dezvălui că ea lua zilnic Euthyrox 50mcg și o pastilă anticoncepțională. Intervenția la nas a decurs minunat, dacă ar fi luat Roxadustat avea pericol de tromboză.

Am întrebat-o pe Simona ce face cu sticlele de apă în vestiar. A zis că întotdeauna le închide și le pune în sacul ei. Acesta nu e introdus în vreo cușetă, dar nici nu ar putea să facă cineva așa ceva… să-i pună ceva în sticlă”, a mai spus medicul ORL Dana Safta.