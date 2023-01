Horia Brenciu a dezvăluit cum muncea din greu în tinerețe. Primul lui job a fost pe vremea când de abia împlinise 18 ani. Se pare că artistul a muncit foarte mult ca să își câștige primii bani. În tinerețe, Horia Brenciu a fost un curier.

Ce job a avut Horia Brenciu înainte să devină celebru?

„În fața ta stă un fost curier. Mi se dădea un plic și trebuia să duc plicurile în toate părțile Brașovului. Alergam ca un ogar. Când terminam, după cinci ore eram mort. Și primeam primii mei bani pentru asta.” a dezvăluit Horia Brenciu, în cadrul podcastului Lucruri Simple.

Și-a dat seama că își dorește să fie cântăreț

După ce a fost pentru o perioadă prezentator de televiziune, Horia Brenciu și-a dat seama că își dorește să fie un artist. Horia a mărturisit că muzica a fost prima și cea mai frumoasă iubire a sa.

„La mine au fost mai multe schimbări. Primul meu job a fost de curier, la 18 ani. Eram cu plicul prin Brașov și alergam să duc… a fost primul serviciu plătit ce care l-am avut și a fost foarte greu pentru că mă muștruluia șeful zilnic, pentru că nu am dus când trebuie plicul.

Dar pe parcursul vieții mele s-au schimbat foarte mult lucrurile, pentru că am crezut că voi fi prezentator pentru toată viața mea. Și după aceea când am văzut că muzica de fapt este prima și cea mai frumoasă iubire a mea, mi-am zis că trebuie să îmbrățișez muzica”, a mai dezvăluit Horia Brenciu în trecut, în cadrul emisiunii Vorbește Lumea.

Adevărul despre starea de sănătate a lui Horia Brenciu

În ultima perioadă, artistul s-a confruntat cu câteva probleme de sănătate. Recent, Horia Brenciu le-a transmis fanilor un mesaj prin care să-i liniștească și să îi anunțe că se simte mai bine. Se pare că artistul a avut o viroză care nu i-a permis să vorbească timp de două zile.

Horia Brenciu a mărturisit că s-a tratat acasă și nu a avut nevoie de spitalizare.

„Pentru cei interesați de sănătatea mea îi anunț că viroza, care nu mi-a permis sa vorbesc vreo 2 zile e pe cale să treacă. N-am fost în niciun spital. N-am avut de ce. Am luat niște paracetamol, am făcut aerosoli și am stat cuminte. Acasă! Nimic mai simplu. Le mulțumesc tuturor care mi-au trimis un gând bun și m-au sunat îngrijorați.” , a scris Horia Brenciu pe pagina sa de Facebook.