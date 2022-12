Marcel Ciolacu speră că România și Republica Moldova se vor uni în viitorul apropiat

Marcel Ciolacu a anunțat, chiar de Ziua Națională a României, că Republica Moldova este cel mai vulnerabil stat la războiul declanșat în Ucraina. Tocmai de aceea, Republica Moldova ar trebui să devină rapid stat membru NATO și UE, iar cea mai simplă cale este unirea cu România.

„Cel mai vulnerabil stat la conflictul total nejustificat de pe teritoriul Ucrainei este Republica Moldova. Trebuie să ne hotărâm – lăsăm Republica Moldova să se întoarcă sub influenţa sovietică, mai devreme sau mai târziu?

Intrarea în Uniunea Europeană a Republicii Moldova va dura zece ani de zile cel puţin. Sau ai varianta mai scurtă în care România se uneşte cu Republica Moldova şi Republica Moldova cu România. Eu mi-aş dori varianta mai scurtă ca România să se unească cu Republica Moldova. Nu poţi să laşi o ţară pradă din nou Rusiei.

Destinul românilor din Republica Moldova trebuie să fie acelaşi cu al românilor din România – UE şi NATO. Am înţeles că în acest moment foarte mulţi români doresc unirea cu Republica Moldova. Categoric trebuie referendum în ambele state. Adică trebuie un parcurs normal. Nu se mai fac uniri cu arma în mână”, a declarat, joi, Marcel Ciolacu.

„Războiul din Ucraina nu este un război între Rusia şi Ucraina. Este un război dintr-un dictator, un agresor şi o ţară suverană, civilizată. A atacat total incorect”, a adăugat liderul social-democraților, relatează România TV.

Ion Cristoiu: „La Chișinău oamenii vorbesc pe strada că unirea e tot mai aproape ca niciodată”

Vă amintim că și Ion Cristoiu a vorbit despre unirea României cu Republica Moldova în cadrul podcastului EVZ Play de pe canalul de Youtube EVZ Capital. Potrivit spuselor sale, Federația Rusă nu mai are majoritate pentru a bloca un referendum în acest sens.

„S-au dus acolo de la USR și Ciolacu intenția lor este de a face filiale ale PSD și USR, după asta a început si va accentua după Schengen, campania de luare a cetățeniei moldovenești în România, nu întâmplator TFL-iști vor lua cetățenie, însă premisa temelia pe care stat raționamentul meu, profeția mea este că Războiul din Ucraina este echivalentul unui război mondial ca schimbări politice în lume și mai ales în Europa , este un război care se prelungește pare fără sfârșit, clar ca nu are acum sa se încheie, el s-ar încheia foarte simplu dacă Ucraina n-avea ajutor.

Gândiți-vă la un batalion care este tot timpul împrospătat. Este clar câtă vreme la Moscova nu se întâmpla nimic, acest război se lungește a schimbat 2 lucruri radical a schimbat iluzia sau credința ca nu se pot modifica granițele, din acest punct de vedere tresă fim atenți la Ardeal, schimbarea granițelor de către Rusia,

Gândiți-vă in vremurile noastre o țară a luat 20% din altă țară, iată că s-a modificat o frontieră, asta a creat premisele unor mari modificări la nivel de Europa, adică nu se mai miră nimeni, Dacă cineva ar pune problema în Ardeal sau Moldova, ar zice e normal, in al doilea rând că Războiul a împins in planul doi hachițele bruxelleze, aprecierea unei țări nu mai depinde de situația internă.

Uitati-vă la noi, să nu-mi spuneți că justiția a mers mai bine ca anul trecut. Și nu în ultimul rând, punctul vulnerabil în Europa este Republica Moldova nu Ucraina. Zelenski face în fiecare seara cate un podcast. Moldova la ora actuală din mai multe motive, Occidentul până la acest război neglijând Moldova, si asumat protecția Moldovei fără tratate, acum se pariază pe Moldova, războiul ruso occident nu mai este prin Rusia-Ucraina, ci Rusia-Moldova, acuma să-i faci sâc lui Putin cu Ucraina nu mai este de actualitate, ci cu Moldova.

Uitați-vă si la președinte, a ezitat că Constituția zice să rămâi neutru, încetul cu încetul mai ales după vizita lui Helvig, ea se apropie de Zelenski ca anti rusism un lucru extraordinar ca este o țară rusofonă și atunci problema protejării Moldovei devine tot mai costisitoare pentru occident. Maia Sandu este un fel Monica Macovei a Moldovei. Ea a pornit o campanie împotriva mogulilor”, a declarat, miercuri, Ion Cristoiu.