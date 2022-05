Mai precis, ministerul ucrainean al Apărării a publicat marți, 10 mai, o înregistrare video cu distrugerea tancului T90-M. Blindatul a fost distrus la finalul săptămânii trecute, la scurt timp după ce a fost aruncat în luptă de armata rusă, potrivit informațiilor transmise de autoritățile din Marea Britanie.

Ucrainenii susțin că tancul T-90M „Breaktrough” a fost eliminat de luptătorii din Harkov, în apropierea localității Stary Saltiv, cu ajutorul unui lansator de grenade antitanc primit din partea Suediei.

„Mândria industriei rusești de tancuri a fost distrusă de lansatorul de grenade antitanc portabil suedez Carl Gustaf. Mulțumim poporului suedez și regelui pentru ajutor”, a scris Ministerul Apărării din Ucraina într-un mesaj publicat pe Twitter.

Amintim că autoritățile din Marea Britanie au transmis săptămâna trecută că armata Rusiei utilizează în prezent „aproximativ 100 de tancuri de tip T-90M”.

De asemenea, un reporter de război al portalului The Kyiv Independent a relatat că primul T-90M „Breaktrough” a fost distrus de ucraineni la doar câteva zile după ce Rusia spunea că a adus acest tip de tanc de luptă în regiunea ucraineană Harkov.

În altă ordine de idei, Dmitro Kuleba, ministrul de Externe din Ucraina, a declarat că dacă țara sa va câștiga lupta pentru Donbas, ar dori să elibereze toate teritoriile sale ocupate de Rusia. Cu toate acestea, ministrul nu exclude posibilitatea negocierilor cu Moscova.

De asemenea, Kueba a ținut să menționeze că Ucraina își va redeschide porturile de la Marea Neagră doar dacă va câștiga războiul împotriva Rusiei.

„În primele luni ale războiului victoria pentru noi însemna retragerea forțelor rusești pe pozițiile pe care le-au ocupat înainte de 24 februarie și plătirea pagubelor provocate. Acum, dacă suntem suficient de puternici pe frontul militar și câștigăm bătălia pentru Donbas, care va fi crucială pentru dinamica viitoare a războiului, bineînțeles că victoria pentru noi în acest război va fi eliberarea restului teritoriilor noastre”, a declarat​ Dmitro Kuleba.

Near Stary Saltiv,Kharkiv Territorial Defense fighters eliminated another new 🇷🇺T-90M “Breakthrough” tank. The pride of the russian tank industry was destroyed by the Swedish hand-held anti-tank grenade launcher Carl Gustaf.We thank the Swedish people and the King for their help. pic.twitter.com/gCiHNu2QFx

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 10, 2022