Vladimir Putin a transmis, marți, 9 ianuarie, un mesaj important. Potrivit purtătorului său de cuvânt, armata rusă se angajează să facă „totul” pentru a opri atacurile ucrainene de la Belgorod, asigură Kremlinul.

Primul pas va fi „minimizarea” pericolului. Al doilea pas va fi eliminarea acestuia, conform declarațiilor făcute de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Astfel, armata rusă anunță că va face „totul” pentru a opri atacurile ucrainene asupra orașului Belgorod. Acesta este un oraș rus care a devenit ținta a numeroase atacuri.

Acest lucru s-a întâmplat după ce Moscova a reluat bombardamentele în Ucraina. Această declarație a fost transmisă marți, de către Kremlin, conform AFP.

Incidente violente au crescut în intensitate în ultimele săptămâni. Ele au afectat ambele părți ale frontierei.

Rusia a anunțat că are intenția să amplifice atacurile împotriva vecinului său. Anunțul vine în urma deciziei Moscovei de a evacua sute de locuitori din Belgorod.

Această evacuare reprezintă o premieră în aproape doi ani de conflict. Orașul fiind situat în apropierea Ucrainei și fiind ținta a numeroase bombardamente din partea ucrainenilor.

Evenimentele din Belgorod, desfășurate la data de 30 decembrie, au evidențiat faptul că teritoriul rus și populația civilă pot fi direct implicate în conflicte. Acest incident reprezintă cel mai grav bilanț înregistrat de către Rusia de la momentul invaziei în Ucraina.

Incidentul din Belgorod a produs consecințe tragice, soldându-se cu 25 de persoane decedate și 100 de răniți în această localitate cu o populație de 335.000 de locuitori. Acest oraș se află la doar 50 de kilometri de frontiera cu Ucraina.

Orașul Belgorod a fost ținta unui atac în urma unui bombardament intens asupra orașelor ucrainene. În urma acestui atac, 55 de persoane au pierit. Acest bilanț tragic reprezintă cel mai grav incident înregistrat la Kiev de la declanșarea conflictului.

