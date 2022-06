Nicolae Ciucă spune că aderarea României în spațiul Schengen nu mai poate fi amânată și că țara noastră a îndeplinit toate condițiile tehnice pentru ca acest lucru să se întâmple.

”Şi în timpul acestei crize, aşa cum am făcut de atât de multe ori înainte, România a dovedit că poate securiza graniţele externe ale Uniunii Europene şi frontierele externe ale spaţiului Schengen. Acest lucru este spus şi de Comisia Europeană de peste zece ani şi este ceea ce spune Parlamentul European de foarte mult timp. România aşteaptă de zece ani să adere la spaţiul Schengen şi credem că această decizie nu va mai fi amânată”, a declarat prim-ministrul României, în cadrul discursului susținut în cadrul congresului Partidului Popular European.

Premierul României a mai spus că decizia în acest sens trebuie luată exclusiv pe baza meritelor.

Nicolae Ciucă a mai spus că este important să se ia măsuri concrete pentru consolidarea blocului comunitar, subliniind că unul dintre primele domenii vizate ar trebui să fie creșterea securității energetice a Uniunii Europene.

Pe acest fond, liderul liberalilor a precizat că țara noastră susține obiectivul blocului comunitar de a elimina, cât mai curând, dependența de gazele provenite din Federația Rusă.

”România este pregătită şi angajată să contribuie la eforturile europene prin utilizarea gazelor naturale interne din Marea Neagră, prin investiţii în noi tehnologii în domeniul energiei nucleare şi al producerii de energie regenerabilă, dar şi prin eforturi de a consolida conectivitatea energetică în regiunea noastră. Dată fiind presiunea la care sunt supuse, este de datoria noastră să ne coordonăm eficient pentru a acorda asistenţă Ucrainei şi Republicii Moldova în ceea ce priveşte nevoile energetice şi reducerea dependenţei prin conectivitate sporită”, a spus el.

Un al doilea domeniu adus în discuție de șeful Executivului de la București este apărarea, precizând că actualul context politic a scos la iveală cât de importantă este o cooperate solidă între Uniunea Europeană și Alianța Nord Atlantică.

”Trebuie să asigurăm resurse financiare adecvate pentru apărare prin instrumente specifice Uniunii Europene şi prin creşterea bugetelor naţionale. România a decis să-şi majoreze bugetul pentru apărare la 2,5% din PIB de anul viitor. Trebuie să consolidăm şi capacitatea Uniunii Europene de a gestiona provocările vremurilor noastre, în special în domeniile cibernetice şi hibride”, a afirmat Ciucă.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a mai spus că securitatea alimentară este un alt domeniu care ar trebui să primească o atenție sporită, mai ales în contextul în care războiul din Ucraina a avut un impact direct asupra securităţii alimentare mondiale. Liderul PNL a amintit că România participă la eforturile comune de a facilita exporturile agricole ale Ucrainei prin Marea Neagră, inclusiv prin dezvoltarea unor noi capacităţi de infrastructură.

”Dragi colegi, PNL vrea să vadă că PPE rămâne cea mai mare forţă politică din Europa şi vă pot asigura că eu şi Partidul Naţional Liberal vom sprijini pe deplin acest obiectiv şi vom participa cu toată experienţa şi energia noastră”, a încheiat Ciucă.

In my first meeting with @RobertaMetsola @EP_President I stressed 🇷🇴 readiness to partner with @Europarl_EN and invited her to Romania. Underlined also that we count on full #EP support for Schengen accession. pic.twitter.com/fW8278Ef3N

— Nicolae Ionel Ciucă (@NicolaeCiuca) May 31, 2022