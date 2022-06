Nicolae Ciucă consideră că atacul Rusiei reprezintă un război împotriva valorilor europene

Așadar, premierul a subliniat la Congresul PPE că atacul lansat de Moscova împotriva Rusiei reprezintă, de fapt, un atac împotriva valorilor şi principiilor europene.

„Momentul pe care îl trăim va redefini istoria noastră actuală şi felul în care ne pregătim pentru viitor. Invazia Ucrainei reprezintă un război împotriva valorilor PPE, e un război împotriva principiilor şi valorile noastre europene – libertate, democraţie, drepturi fundamentale, statul de drept”, a declarat Nicolae Ciucă.

Premierul a spus că este datoria Europei să sprijine Ucraina cu tot ce poate

De asemenea, premierul a spus că este datoria Europei şi implicit a PPE să sprijine Ucraina cu tot ce poate. În acest context, Ciucă a amintit că țara noastră s-a mobilizat pentru a ajuta cei peste 1,1 milioane de refugiaţi ucraineni care au trecut frontiera în ţara noastră de la începutul războiul.

„Aş vrea să mulţumesc PPE că a luat o poziţie fermă împotriva invaziei ruseşti împotriva Ucrainei. Este datoria noastră să sprijinim Ucraina cu tot ceea ce putem. Mulţumesc pentru propunerea puternică făcută de preşedintele Comisiei şi pentru care a militat preşedintele Parlamentului European. Am reuşit să avem acţiuni fără precedent împotriva Rusiei şi în sprijinul Ucraine. Putem fi mândri de ceea ce am realizat ca familie politică în aceste luni. E foarte important să continuăm. Trebuie să rămâne uniţi ca Uniune Europeană şi ca PPE.

România a avut şi are un rol în această criză. Peste 1.1 milioane de refugiaţi ucraineni au trecut graniţele ţării noastre, de la începutul războiul. Românii şi autorităţile s-au mobilizat şi i-am primit pe ucraineni cu inimile deschise. Am oferit adăpost, siguranţă şi tot ceea ce am putut. Peste 85.000 de ucraineni sunt încă în România şi sunt bine îngrijiţi, inclusiv peste 30.000 de copii şi tineri care învaţă la şcolile române. În timpul acestei crize, aşa cum am făcut de atâtea ori, România a dovedit că poate să asigure securitatea graniţele UE. Putem asigura securitatea graniţei externe a UE, cât şi securitatea graniţei din Spaţiul Schengen”, a completat Ciucă.

Amintim că Nicolae Ciucă şi alţi membri ai conducerii PNL participă la congresul statutar PPE în care este aleasă nou conducere a formaţiunii paneuropene pentru următorii trei ani.