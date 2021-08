Emmanuel Macron critică „violenţa radicală” a antivacciniştilor şi celor anti-certifcat sanitar

După aceste declaraţii preşedintele a făcut precizări pentru „Paris Match” într-un interviu care va apărea joi, conform informațiilor transmise de leparisien.fr

El judecă foarte sever „cele câteva zeci de mii de cetăţeni care îşi pierd bunul simţ într-atât încât pot spune că trăim în dictatură”. „Nu voi ceda nimic violenţei lor radicale”, a declarat el pentru săptămânal. „Consider că e în joc însăşi existenţa democraţiilor. Atitudinea lor este o ameninţare pentru democraţie. Ei confundă toate. Îi invit să se uite la aceleaşi manifestaţii în ţări care nu sunt state de drept. Cred că ei creează dezordine permanentă, pentru că ei contestă existenţa ordinii republicane, dar nu voi ceda cu nimic”.

„Şi se vorbeşte despre dictatură? Să fim serioşi”

În vreme ce manifestaţiile contra certificatului sanitar repetă adesea cuvântul „libertate”, Emmanuel Macron a răspuns şi criticilor privind o Franţă devenită dictatură. „Noi nu am suspendat niciodată viaţa parlamentară şi toate măsurile restrictive au fost votate prin lege. Suntem singura ţară care a avut atâtea controale parlamentare în timpul crizei. Şi se vorbeşte despre dictatură? Guvernul răspunde unor comisii de anchetă parlamentare, Curţii de justiţie a Republicii, magistraţilor. Datele epidemiologice sunt publice şi zilnice. În sfârşit, să fim serioşi!”.

Niciun regret al preşedintelui Republicii de la venirea sa la Palatul Élysée în 2017: „Nu am un temperament să am regrete”, a spus el. „Încerc să-mi fac datoria şi să fiu util în orice moment. Cu experienţa dobândită, sunt lucruri pe care le-aş face altfel. Trăieşti din propriile greşeli. Am făcut greşeli, ca fiecare”.

Paris Match îl întreabă despre posibila sa candidatură la alegerile prezidenţiale din 2022, afectată de „deciziile dure”, precum vaccinarea obligatorie a cadrelor sanitare şi extinderea certificatului sanitar, care ar putea să-l împiedice să candideze. Alte decizii dificile ar putea apărea şi preşedintele s-a întrebat care ar fi acceptarea de către ţară a unei noi izolări cu o variantă rezistentaă la vaccin. Mai este şi contextul financiar şi economic. „Lucrurile se pot schimba foarte repede. Dacă va fi cazul, va trebui să luăm decizii rapide şi poate dificile. O voi face fără să stau pe gânduri legat de propria mea agendă”. Niciun anunţ clar deci, dar Emmanuel Macron apreciază că viitoarele alegeri prezidenţiale s-ar putea desfăşura tot în prezenţa virusului.

