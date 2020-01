Albumul lui Eminem include colaborări cu Ed Sheeran, regratatul Juice WRLD, Black Thought, Q-Tip, .Anderson Paak, Young M.A., Royce da 59′ și alții. Primul single, intitulat Darkness, abordează subiectul armelor în SUA. Videoclipul imaginează atmosfera din camera de hotel din Los Angeles în care se afla Stephen Craig Paddock, individul care a comis cel mai sângeros atac armat din istoria Americii, potrivit Europafm.ro. Pe 1 octombrie 2017, în jur de 60 de persoane au fost ucise și alte 500 au fost rănite după ce agresorul și-a descărcat arma de la geam asupra participanților la un festival de muzică.

Lansat la o distanta de doi ani de la “Kamikaze”, albumul “Music To Be Murdered By”, al 11-lea material discografic al rapper-ului, contine 20 de piese, dintre care noua sunt colaborari cu artisti ca Young M.A., Juice WRLD, Skylar Grey, Don Toliver, Ed Sheeran, Anderson .Paak, KXNG Crooker si Royce da 5’9” si Joell Ortiz.

Intr-un post pe contul sau de Twitter, Eminem a declarat ca “Music To Be Murdered By” este inspirat de munca si creatiile lui Alfred Hitchcock, iar numele sau apare si ca outro-ul albumului. In plus, albumul beneficiaza si de o coperta complementara, dedicata marelui regizor.

Ce piese conţine noul album al lui Eminem

Premonition (Intro)

Unaccommodating (Ft. Young M.A)

You Gon’ Learn (Ft. Royce da 5’9” & White Gold)

Alfred (Interlude)

Those Kinda Nights (Ft. Ed Sheeran)

In Too Deep

Godzilla (Ft. Juice WRLD)

Darkness

Leaving Heaven (Ft. Skylar Grey)

Yah Yah (Ft. Black Thought, ​dEnAun, Q-Tip & Royce da 5’9”)

Stepdad (Intro)

Stepdad

Marsh

Never Love Again

Little Engine

Lock It Up (Ft. Anderson .Paak)

Farewell

No Regrets (Ft. Don Toliver)

I Will (Ft. Joell Ortiz, KXNG Crooked & Royce da 5’9”)

Alfred (Outro)

