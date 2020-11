Încă o victimă a noului coronavirus printre politicienii din România: deputatul USR Emanuel Ungureanu a anunţat, marţi seara, că a fost şi el depistat pozitiv cu COVID-19 şi că s-a confruntat cu dureri musculare „destul de puternice” şi cu o stare de confuzie, în prezent fiind în curs de vindecare.

„Trec şi eu prin COVID, aşa cum se întâmplă cu sute de mii de oameni, cu milioane de oameni. Am avut o formă medie, sunt în zona de vindecare. (…) M-am infectat, cel mai probabil, în perioada de pre-campanie, când eram la Buzău. Am purtat mască, am fost atent şi, totuşi, se întâmplă. De asta, vă rog să fiţi atenţi unii la alţii şi să aveţi grijă de voi.

Nu trebuie să aveţi niciun dubiu: COVID există, este un virus care se manifestă pentru unii mai puternic, pentru alţii ceva mai slab. Eu am avut o formă medie. Am făcut temperatură, 37,5 – 38,5, care se resimte mult mai puternic”, a spus el, într-un mesaj video transmis pe Facebook.

Ce medicamente a luat deputatul, la indicaţia medicului de familie?

Ungureanu a precizat că a avut dureri musculare „destul de puternice, puţină tuse” şi că s-a tratat cu Paracetamol, cu vitamine şi cu zinc, la indicaţia medicului de familie. El a menţionat că, în acest moment, se află în izolare şi lucrează de acasă.

„Respect regulile, aşa cum trebuie să facă toată lumea care contactează acest virus. Voi rămâne la fel de activ în online. M-aţi şi văzut în aceste zile, nici nu aţi ştiut că am această problemă de sănătate. (…) Este o boală de care trebuie să ne ferim, dar cu care se poate lupta şi pe care o puteţi învinge mulţi dintre voi, dacă sunteţi conştienţi că trebuie să urmaţi regulile, sfaturile medicilor, să faceţi exact ce vă spun ei.

Nu negaţi existenţa bolii! Ascultaţi ce vă spun doctorii, acceptaţi îndrumarea lor şi o să fiţi bine. Au fost seri mai complicate. Durerile musculare sunt destul de puternice. Este o stare de confuzie pe care ţi-o dă această boală. Este diferită de gripa de sezon. Am simţit-o pe pielea mea”, a povestit el.

Emanuel Ungureanu îşi va continua activitatea de campanie în mediul online

Deputatul a subliniat că a purtat tot timpul mască şi că a încercat să se protejeze, „dar se pare că nu îndeajuns”.

„Îmi voi continua activitatea ca şi până acum în mediul online şi voi comunica cu buzoienii în campanie prin mijloacele adaptate pandemiei, prin care vom trece cu bine dacă suntem solidari şi empatici unii cu ceilalţi”, a transmis Ungureanu, care candidează pentru un nou mandat la Camera Deputaţilor.