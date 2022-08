Elon Musk nu are de gând să cumpere Manchester United. El nu a dezmințit vreun zvon apărut în presă, ci a oferit detalii chiar la o proprie postare a sa pe contul său de Twitter. Acesta a scris, anterior, pe rețeaua de socializare, că vrea să preia clubul din Premier League.

Acesta a scris miercuri pe Twitter: „O să cumpăr Manchester United ur welcome”.

Dar când a fost întrebat pe Twitter dacă vorbește serios, acesta a dat un răspuns categoric.

„Nu, aceasta este o glumă pe Twitter. Nu cumpăr nicio echipă sportivă”, a spus Musk, citat de Sky News.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome

Tweetul inițial al lui Musk ar fi provocat entuziasm în rândul fanilor lui United. Mulți au protestat în ultimii ani împotriva familiei americane Glazer, care a cumpărat clubul în 2005, din cauza dificultăților echipei pe teren. Mișcarea anti-Glazer a luat amploare anul trecut, după ce United a fost implicată într-o încercare eșuată de a forma o Superligă europeană.

Manchester United a fost campioană a Angliei de un număr record de 20 de ori și a câștigat de trei ori Cupa Europei, cea mai prestigioasă competiție de club din fotbalul mondial. Dar neliniștea fanilor cu privire la modul în care a fost condus clubul a fost sporită de startul slab al echipei în acest sezon, în care a pierdut primele două meciuri, inclusiv umilința de sâmbăta trecută cu 4-0 în fața celor de la Brentford.

Marți, clubul de fotbal avea o capitalizare bursieră de 2,08 miliarde de dolari.

Șeful Tesla are un istoric de tweet-uri ireverențioase. În urmă cu ceva vreme, o glumă făcută de Elon Musk pe contul său de Twitter a stârnit mii de reacții printre utilizatorii rețelelor sociale. Acesta a anunțat, atunci, că urmează să cumpere Coca-Cola și „să pună cocaina înapoi în ea”. Gluma făcută de Musk a creat o adevărată frenezie.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in

— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022