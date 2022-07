Elon Musk a dat în judecată Twitter

Procesul juridic al lui Elon Musk a fost intentat vineri, 29 iulie, la câteva ore după ce cancelarul american Kathaleen McCormick de la Tribunalul din Delaware a ordonat un proces juridic de cinci zile pentru a stabili dacă Elon Musk poate renunța la tranzacție sa de 44 de miliarde de dolari americani. Acesta proces de cinci zile va începe abia în toamnă, pe data de 17 octombrie 2022.

Documentul nu a fost făcut public, însă, conform regulilor instanței judecătorești, în curând, ar putea fi publicată o versiune redactată a documentului respectiv.

Tot vineri, Elon Musk a fost dat în judecată de un acționar al Twitter, care a cerut instanței judecătorești să îi ordone miliardarului american să încheie afacerea sa cu Twitter, să constate că și-a încălcat datoria fiduciară față de acționarii Twitter și să acorde despăgubiri pentru pierderile cauzate.

El a explicat că Elon Musk are o datorie fiduciară față de acționarii Twitter din cauza participației sale de 9,6% în compania respectivă și pentru că acordul de preluare îi conferă dreptul de veto asupra multor decizii ale companiei respective. Luigi Crispo, care deține 5.500 de acțiuni Twitter, a intentat procesul împotriva lui Elon Musk, potrivit ziarului britanic The Guardian.

Amintim că, zilele trecute, reprezentanții companiei au anunțat că Elon Musk ar fi vinovat, parțial, pentru rezultatele anunțate vinerea trecută de către Twitter.

Twitter a ratat estimările privind câştigurile, veniturile şi creşterea numărului de utilizatori

Twitter a ratat estimările referitoare la profit, iar reprezentanții companiei dau vina pe Elon Musk. Mai exact, vinerea trecută, rețeaua socială a raportat rezultatele financiare pentru trimestrul II din 2022, care au ratat estimările analiştilor economici privind câștigurile, veniturile şi creșterea numărului de utilizatori.

Twitter a dat vina, parţial, pe incertitudinile legate de acordul de preluare a companiei convenit cu Elon Musk, notează CNBC. În raportul său, Twitter a anunțat că veniturile sale au scăzut cu 1% de la an la an, la 1,18 miliarde de dolari americani. În prezent, Wall Street se aștepta la venituri de 1,32 miliarde de dolari americani, reprezentând o creştere de 10,5% de la an la an.

Această evoluţie a marcat cea mai mare ratare de venituri consemnată vreodată de Twitter, rezultatele fiind cu 11% sub estimări, arată datele prezentate de firma Refinitiv.

Costurile şi cheltuielile au crescut în trimestrul II din 2022 cu 31% de la an la an, ajungând până la 1,52 miliarde de dolari americani. În plus, compania americană a înregistrat o pierdere de 8 cenţi pe acţiune, raportând prima pierdere ajustată în doi ani şi a doua din istoria sa.

Restul articolului poate fi citit aici.