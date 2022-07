Gigantul american Twitter a ratat estimările referitoare la profit, iar reprezentanţii companiei dau vina pe Elon Musk.

Twitter a ratat estimările privind câştigurile, veniturile şi creşterea numărului de utilizatori

Mai exact, vineri, reţeaua socială a raportat rezultatele financiare pentru trimestrul II din 2022, care au ratat estimările analiştilor privind câştigurile, veniturile şi creşterea numărului de utilizatori.

Twitter a dat vina, parţial, pe incertitudinile legate de acordul de preluare a companiei convenit cu Elon Musk, notează jurnaliştii CNBC.

În raportul său, Twitter a anunţat că veniturile au scăzut cu 1% de la an la an, la 1,18 miliarde de dolari. Wall Street se aştepta la venituri de 1,32 miliarde de dolari, reprezentând o creştere de 10,5% de la an la an.

Această evoluţie a marcat cea mai mare ratare de venituri consemnată vreodată de Twitter, rezultatele fiind cu 11% sub estimări, arată datele prezentate de firma Refinitiv.

Costurile şi cheltuielile au crescut în trimestrul al doilea cu 31% de la an la an, până la 1,52 miliarde de dolari.

Compania a înregistrat o pierdere de 8 cenţi pe acţiune, raportând prima pierdere ajustată în doi ani şi a doua din istoria sa.

Elon Musk ar purta o parte din vină pentru evoluţia nesatisfăcătoare a Twitter

Twitter a spus că costurile legate de achiziţia anunţată de Elon Musk au fost de aproximativ 33 de milioane de dolari în trimestrul II. Cheltuielile legate de concedieri au fost de aproximativ 19 milioane dolari în trimestrul analizat.

În urma informaţiilor prezentate vineri, acţiunile Twitter au înregistrat o uşoară scădere.

Twitter a dat vina pentru această scădere pe factorii negativi din industria de publicitate, legaţi de mediul macroeconomic dificil, dar şi pe „incertitudinile legate de achiziţia în aşteptare a Twitter de către o companie afiliată a lui Elon Musk”.

Twitter şi alte companii de social media care depind în mare măsură de publicitate au simţit impactul dificultăţilor economice, deoarece temerile de inflaţie, preocupările legate de ratele dobânzilor, problemele continue ale lanţului de aprovizionare şi războiul din Ucraina i-au determinat pe unii agenţi de publicitate şi mărci să îşi ajusteze cheltuielile publicitare.

Compania nu va oferi previziuni legate de trimestrul III, având în vedere achiziţia în aşteptare de către Elon Musk.