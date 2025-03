Utilizatorul, urmărit de Elon Musk, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la o eventuală vizită a miliardarului în România, afirmând că Statele Unite nu își pot permite să îl piardă.

Utilizatorul de platforma X a sugerat că Musk ar putea fi expus unor pericole dacă vizitează România, făcând aluzie la posibilitatea unui atentat.

„ZVON: Există informații că Elon Musk va călători în România pe 4 aprilie 2025. Aș dori să-mi exprim obiecția față de această vizită. SUA nu-și poate permite să-l piardă, iar România a dovedit că nu este o țară democratică. Nu merge Elon…”, este scris în postarea realizată pe contul amuse de pe X.

Probably wise for me to prioritize security, given these crazy times.

Am staying in America, unless the President requests that I travel internationally.

— Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2025