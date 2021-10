CAPITAL: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

ELENA UNGUREANU: 2020 a fost un an al provocărilor și, în același timp, al oportunităților în industria în care activez. Provocările au fost generate de izolarea generată de criza sanitară care a dus la limitarea interacțiunilor umane în general, ceea ce a însemnat schimbarea modului de lucru al întregii echipe, dar și a modului de interacțiune cu partenerii noștri. Totodată, consumatorii au apelat tot mai frecvent la plățile cu cardul contactless și online, iar în această perioadă am avansat cu 2-3 ani în ceea ce privește plățile digitale. Faptul că, în 2020, o cincime din consumul privat al populației din România s-a făcut prin intermediul cardurilor reprezintă rezultatul eforturilor depuse de-a lungul anilor de toți jucătorii prezenți pe această piață.

Proiectul de suflet al echipei locale Visa în 2021 și, în același timp, cea mai importantă inițiativă a anului în România a fost lansarea platformei #MarileAfaceriMici, destinată exclusiv întreprinderilor mici și mijlocii, care oferă acces atât la informații despre soluțiile de digitalizare disponibile pentru afacerile lor, cât și oferte special negociate, cu scopul de a ajuta IMM-urile să se adapteze la noua realitate economică. Această inițiativă reprezintă răspunsul echipei locale Visa la nevoia de a sprijini afacerile mici să dobândească competențe digitale și să adopte noi soluții de plată. Platforma oferă, de asemenea, informații despre avantajele plăților digitale și contribuția acestora la dezvoltarea afacerii în general, precum și detalii despre soluțiile de acceptare a plăților cu cardul în mediul fizic și online.

2021 este un an de consolidare pentru noi, în care vrem să menținem ritmul ridicat de creștere a plăților digitale înregistrat în anii precedenți, să convingem din ce în ce mai mulți posesori de carduri de avantajele plăților online și, totodată, să extindem rețeaua de acceptare a cardurilor dincolo de granițele orașelor mari, către urbanul mic și mediul rural.

CAPITAL: Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

ELENA UNGUREANU:Alegerea drumului profesional ține în mare parte de un vis pe care îl ai în adolescență, când îți setezi un obiectiv și nu îți închipui că viața ar putea să te îndrepte într-o altă direcție. Visul meu a fost să devin programator, astfel că am urmat Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică. Însă drumul meu s-a schimbat complet în 1995, când am intrat pentru prima dată în contact cu un nou produs bancar la acea vreme, și anume cardul. Am fost fascinată de ceea ce se afla în culisele fiecărei plăți, de complexitatea și dinamica domeniului, astfel încât, și după un sfert de veac, mă aflu într-un continuu proces de învățare și evoluție, pentru a fi la curent cu ceea ce se întâmplă în domeniul plăților digitale. Consider că schimbarea domeniului a fost cea mai mare provocare și, în același timp, cea mai înțeleaptă decizie pe care am luat-o în cariera mea, iar dinamica din domeniului plăților a imprimat o traiectorie aparte fiecărei zile din viața mea profesională.

„România este o piață foarte ofertantă în ceea ce privește dezvoltarea plăților digitale”

CAPITAL: Care este rețeta succesului pentru compania/instituția din care faceți parte?

ELENA UNGUREANU:Consider că echipa aduce cea mai mare valoare unei companii, iar pentru mine fiecare membru al echipei Visa contribuie la succesul companiei pe piața din România. Alături de colegii mei, suntem în căutare continuă de noi oportunități și de soluții la provocările pe care ni le ridică acest domeniu al plăților digitale. Considerăm un mare avantaj faptul că România este o piață foarte ofertantă în ceea ce privește dezvoltarea plăților digitale, iar din ce în ce mai mulți consumatori apreciază beneficiile plăților fără numerar.

CAPITAL: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

ELENA UNGUREANU:Dinamica industriei în care activez își pune amprenta și pe programul meu zilnic, iar pentru mine nicio zi nu arată la fel ca alta. Programul este extrem de dinamic și de intens, însă am grijă în fiecare zi să discut cât mai mult cu colegii și cu partenerii de afaceri.

În principiu, colaborarea este singura constantă zilnică în activitatea mea profesională, ceea ce îmi permite să fiu conectată la realitățile pieței, mă ajuta să identific soluții și să iau deciziile cele mai potrivite pentru prioritățile de afaceri ale Visa în România.

Indiferent de cât de încărcat este programul unei zile, satisfacția cea mai mare pentru mine este când trag linie la sfârșitul zilei și văd că, împreună cu echipa, am reușit să depășim cât mai multe provocări și să învățăm în permanență.

România, pe locul 3 în Europa când vine vorba despre plățile contactless în transportul public

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

ELENA UNGUREANU:Într-un domeniu atât de dinamic, este greu să alegi și cu atât mai greu să definești ‚ultima perioadă’. Rezultatele pe care le înregistrăm acum reprezintă efectul cumulat al acțiunilor începute cu mult timp în urmă, pornind de la dezvoltarea infrastructurii de plăți cu cardul în România și ajungând până la comportamentul consumatorului.

Totuși, una dintre cele mai mari realizări ale perioadei actuale este faptul că în martie 2021 am atins în premieră pragul de 1 milion de tranzacții contactless lunare cu cardurile Visa din România pentru plata călătoriilor cu mijloacele de transport în comun. Suntem cu atât mai mândri cu cât această realizare a poziționat România pe locul 3 în Europa în privința utilizării plăților contactless în domeniul transportului public, după Marea Britanie și Polonia. Utilizarea cardurilor Visa pentru plata călătoriilor direct în autobuze sau la metrou a fost implementată recent, iar într-o perioadă scurtă de timp am reușit să informăm consumatorii despre această nouă facilitate, iar ei au adoptat rapid noua modalitate de plată. Și mai remarcabil este faptul că un sfert din aceste plăți au fost efectuate cu dispozitive mobile, prin intermediul tehnologiei de tokenizare Visa, care protejează tranzacțiile cu cardul de eventualele utilizări neautorizate.

De asemenea, în ultimul an, prin colaborarea echipei Visa cu băncile și alți parteneri locali pentru a susține adoptarea și dezvoltarea soluțiilor de plată, am lansat serviciul Tap to Phone care permite comercianților să accepte plăți contactless cu orice dispozitiv Android cu tehnologie NFC, fără alte echipamente suplimentare. Astfel, România se numără printre primele 15 țări din lume unde a fost implementat acest serviciu, care ajută la extinderea rețelei de acceptare a cardurilor în domenii care nu ofereau această facilitate: plata cu cardul la livrare în comerțul online, în piețe agroalimentare, la spectacole și evenimente sportive etc.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră și cum v-ați adaptat activitatea?

ELENA UNGUREANU: Impactul pe care criza sanitară l-a avut asupra întregii societăți s-a resimțit și în activitatea companiei noastre. Au existat schimbări semnificative atât în comportamentul consumatorilor, cât și în modul nostru de lucru.

În ultimul an și jumătate, consumatorii s-au orientat foarte mult către plata cu cardul în general, astfel încât am asistat la o creștere accentuată a ponderii sumelor tranzacționate cu cardul în totalul consumului privat al populației, atingând 20% în 2020 și continuând să crească până la 25% în primul trimestru din 2021.

4 din 10 deținători de card au făcut prima plată online în pandemie

De asemenea, comerțul online a înregistrat creșteri susținute – practic, am constatat faptul că aproape 4 dintre 10 deținători de carduri au făcut pentru prima dată o plată online cu cardul după declanșarea pandemiei, ceea ce reprezintă o accelerare fără precedent, cu rate de creștere a plăților online care s-au menținut în toată această perioadă: peste 60% în iunie 2020 (vs. iunie 2019); peste 50% în septembrie 2020 (vs. sept 2019); peste 75% în martie 2021 (vs. martie 2020). Prin urmare, putem spune că, pentru Visa în particular și pentru industria plăților electronice în general, pandemia a avut ca efect accelerarea susținută a ratei de adopție a plăților digitale de către consumatori.

În ceea ce privește impactul restricțiilor sanitare asupra modului nostru de lucru, ne-am acomodat destul de ușor cu munca la distanță, având în vedere că noi obișnuiam să călătorim foarte mult și aveam instrumentele necesare pentru a lucra de oriunde. Ne-a lipsit cel mai mult interacțiunea umană, atât între noi ca echipă, cât și cu partenerii noștri. Însă, dacă ne uităm la numărul mare de proiecte lansate în ultimul an și jumătate, putem afirma cu tărie că lucrul de la distanță a fost la fel de eficient ca și prezența la birou.

CAPITAL: Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

ELENA UNGUREANU: Cel mai important pentru mine este ca orice îndeletnicire nouă să fie o sursă de relaxare și reîncărcare cu energia necesară pentru provocările viitoare. Am observat că, odată cu trecerea timpului, toate hobby-urile se transformă în obișnuință – întotdeauna citesc cu plăcere o carte bună, mă bucur când văd locuri noi sau mă simt plină de energie când reușesc să fac mișcare în fiecare zi a săptămânii. De curând, am o pasiune pentru grădinărit – și, mai ales, pentru flori.

CAPITAL: Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

ELENA UNGUREANU: Important este să ajungi la propria ta definiție a succesului – pentru mine, succesul înseamnă să fii capabil să îți creezi propriile oportunități în viață și să îți atingi scopurile în mod onest și sustenabil, gândindu-te întotdeauna la viitor. Cred cu putere că nu există o rețetă unică pentru a obține succesul în viață sau în carieră, însă putem vorbi de o combinație de factori care acționează diferit în conjuncturi diferite. Parte integrantă a succesului este să reușești să setezi obiective ambițioase și realiste, să formezi o echipă entuziastă și stabilă și să stimulezi creativitatea și entuziasmul partenerilor tăi. În final, poți considera că ai avut succes dacă ceea ce lași în urma ta este memorabil și durabil.

Faptul că am avut oportunitatea de a lucra în industria cardurilor din România încă de la începuturile acesteia pe piața locală și mi-am adus contribuția la premierele acestui domeniu (primul card, primul ATM, primul terminal POS, primul card cu CHIP, primul card contactless, primul portofel digital, ca să enumăr numai câteva), mă îndreptățește să cred că succesul este rezultatul eforturilor asidue ale echipei din care fac parte, unde fiecare își aduce contribuția.

CAPITAL: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

ELENA UNGUREANU: Personal mă consider un susținător consecvent al lucrului în echipă, care crede cu putere că în orice provocare există o oportunitate, atât în viață de business, cât și în cea personală, iar orice acțiune de azi se reflectă cu siguranță în ziua de mâine.

CAPITAL: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

ELENA UNGUREANU: “Succesul nu este final, eșecul nu este fatal: curajul de a continua este ceea ce contează” – Winston Churchill (Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts).