Elena Udrea nu mai poate suporta să stea în spatele gratiilor, departe de familia ei. Fostul ministru al Turismului ar da orice să fie, acum, în libertate, distrându-se pe plajă, alături de fiica ei și de Adrian Alexandrov, partenerul ei de viață.

De când ea a ajuns în spatele gratiilor, Adrian Alexandrov a fost nevoit să fie și tată și mamă pentru micuța Eva Maria. Zilnic, el are grijă ca fetița să nu-i ducă dorul mamei și să se distreze pe cinste în timpul vacanței de vară, care este pe sfârșite. Duminică, acesta a postat pe contul său de Instagram un video realizat la Sulina, Delta Dunării. A surprins frumusețea apusului când se afla, probabil, într-o barcă, alături de fiica sa, de un băiețel (cel mai probabil amicul ei) și de „cel mai bun prieten al omului”.

Recent, Adrian Alexandrov a postat o altă fotografie cu micuța domnișoară din care reiese clar că este un copil iubit, răsfățat și fericit. Poza îi înfătișează pe cei doi – tată și fiică – în timp ce se află în mașină. Eva Maria stă pe bancheta din spate, în timp ce el se află la volan. Îmbrăcată în roz, micuța domnișoară radiază de veselie și are un aer de maturitate.

Pentru Elena Udrea, imaginea este mai mult decât o simplă fotografie. Ea este un simbol al timpului care trece și al schimbărilor prin care a trecut familia ei. Chiar dacă ea ar vrea să fie alături de fiica sa tot timpul, mai ales în perioada vacanței de vară, circumstanțele actuale au făcut ca această dorință să fie greu de împlinit.

Adrian Alexandrov a ales să completeze fotografia fiicei sale cu piesa „Sun” de Sasha Lopez & Diotic. Cel mai probabil, el a ales această melodie pentru a reflecta emoția pe care o simțea în acel moment.

