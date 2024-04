Firma deținută de Elena Udrea, în insolvență

Administratorul judiciar al SC Realtopfarma SA, firma pe care Elena Udrea o controlează prin iubitul ei, Adrian Alexandrov, și prin fostul deputat din partea PDL Adrian Gurzău, a exprimat frustrare în ultimul său raport depus în cadrul procedurii de insolvență. Acesta a menționat că întâmpină dificultăți în obținerea informațiilor esențiale legate de activitățile desfășurate de companie.

Un aspect de luat în considerare este o presupusă transferare de datorie în valoare de zece milioane de euro. Mai mult, se cer clarificări referitoare la legăturile cu un grup economic italian, către care s-au efectuat plăți. Acest grup are, la rândul său, legături cu o entitate care își desfășoară activitatea în imobilul unde își are domiciliul Alina Bica, fosta șefă a DIICOT.

În lumina acestor circumstanțe, administratorul judiciar observă că Realtopfarma se află în imposibilitatea de a face față cheltuielilor asociate procedurii de insolvență, deoarece nu dispune de fonduri în cont. Ca rezultat, el a fost obligat să suporte personal unele costuri, precum taxele poștale, publicarea anunțurilor în presa locală, deplasarea la Cluj pentru inventariere și chiar taxele pentru înregistrarea la Registrul Comerțului.

Potrivit unui raport datat 26 martie 2024, elaborat de Dascăl Insolvency SPRL, administratorul judiciar al companiei responsabile de un complex de lux din Cluj, este pus sub semnul întrebării un contract de transfer al unei datorii, încheiat la 4 aprilie 2023, între SC Realtopfarma SA și SC Transilvania Smart City SRL. Acest contract vizează transferul unei sume datorate de SC Realtopfarma SA către SC Chester Group Investments SRL, în valoare de nu mai puțin de 10 milioane de euro!

Alte descoperiri ale administratorului judiciar

De asemenea, administratorul judiciar a descoperit transferul unor drepturi rezultate dintr-un acord de transfer de datorii, semnat la data de 26 octombrie 2022, între Tonex Finance LTD și Realtopfarma SA, precum și drepturi provenite dintr-un contract de ipotecă semnat la data de 17 august 2020, între Tonex Finance LTD și Chester Group Investments SRL. Acest contract a implicat instituirea unei ipoteci de prim rang în favoarea Tonex Finance LTD pentru un total de 21 de proprietăți imobiliare.

Conform informațiilor prezentate în documentul menționat, administratorul judiciar constată că transferul de active rezultat din contractul de cesiune încheiat de către Transilvania Smart City nu a fost inclus în lista transferurilor de active efectuate de către debitorul Realtopfarma SA în perioada de șase luni anterior deschiderii procedurii de insolvență.

În lumina acestor constatări, administratorul a cerut administratorului special al SC Realtopfarma SA să furnizeze informații detaliate cu privire la prețul și modalitatea de plată a transferului de active, precum și detaliile referitoare la contul utilizat pentru efectuarea plății, termenii și orice alte documente relevante legate de această tranzacție.

Aceste cereri au fost întâmpinate cu lipsa totală de răspuns din partea administratorului special al SC Realtopfarma SA, ceea ce a condus practic la lipsa de progres în obținerea informațiilor solicitate de către administratorul judiciar, SC Dascăl Insolvency SPRL.

Dat fiind acest impas, administratorul judiciar a inițiat o acțiune legală în instanță pentru anularea contractului de transfer de datorie semnat la data de 4 aprilie 2023 între SC Realtopfarma SA și Transilvania Smart City SRL.

Nu mai sunt bani în conturi

Conform raportului menționat, se indică că acționarii SC Realtopfarma SA sunt asociatul apropiat al Elenei Udrea, fostul deputat PDL Adrian Gurzău, și fratele partenerului ei de viață, Adrian Alexandrov, anume Marinel Alexandrov. Mai mult, raportul detaliază rețeaua de afilieri a acestei companii.

Realtopfarma controlează în totalitate firmele Topmining Investments Solutions SRL, Transilvania Smart Energy SRL, Transilvania Smart Management SRL, Chester Group Investments SRl, Transilvania Real Estate SRL, Transilvania Smart Construct SRL, Transilvania Smart City SRL și Transilvania Smart Architecture SRL.

Conform comunicării primite de la Primăria municipiului Cluj-Napoca, SC Realtopfarma SA este înregistrată fiscal ca deținând un teren de 14.736 de metri pătrați în municipiul Cluj-Napoca, situat pe strada Moș Ion Roată, la numărul 29, scrie jurnalul.ro.

Administratorul judiciar prezintă judecătorului sindic un alt aspect semnificativ

„Ținând seama că societatea (Realtopfarma SA) nu deține în conturi sumele necesare acoperirii cheltuielilor aferente procedurii insolvenței, administratorul judiciar a avansat din surse proprii cheltuielile prevăzute de articolul 39 alineat 1 din Legea nr. 85/2014”, aflăm din informare.

Administratorul judiciar spune că a suportat personal următoarele cheltuieli: 2.282,7 lei pentru servicii poștale, 136,08 lei pentru anunțuri publicitare, 781,57 lei pentru combustibil (cheltuieli de deplasare), 420 lei pentru cazare la Cluj-Napoca în scopul efectuării inventarului și 22,8 lei pentru tarifele la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Edilfarma SRL, companie italiană cu sediul în casa Alinei Bica

În plus, administratorul special al SC Realtopfarma SA nu a oferit niciun răspuns la numeroasele cereri transmise de administratorul judiciar.

Printre acestea, se evidențiază un aspect referitor la balanța de verificare din februarie 2023, care indică existența deconturilor între entitățile afiliate, inclusiv societatea Edilfarma SRL.

În legătură cu acest aspect, administratorul judiciar a cerut să i se furnizeze documentele care justifică afilierea dintre SC Realtopfarma și Edilfarma SRL, și să se ofere informații cu privire la orice acțiuni întreprinse pentru recuperarea sumelor decontate. Cu toate acestea, nu s-a primit niciun răspuns în acest sens.

Ce este Edilfarma SRL

Edilfarma SRL reprezintă o entitate italiană, cu sediul localizat într-un imobil situat în Altamura, locuința actuală a lui Alina Bica, fostul șef al DIICOT.

Această companie a fost înființată la data de 4 februarie 2021 și are ca domeniu de activitate construcția atât a clădirilor rezidențiale, cât și a celor nerezidențiale. Potrivit informațiilor disponibile, SC Realtopfarma SA, înregistrată la Registrul Comerțului, este listată ca fiind deținătoarea acestei companii. Acționarii SC Realtopfarma SA sunt Elena Udrea, Adrian Gurzău, Adrian Alexandrov și Marinel Alexandrov.

Nicola Papangelor ocupă funcția de director la Edilfarma SRL Italia, fiind asociat alături de Florin Busuioc în Nix Group Societa a Responsabilita Limitata Semplificata. Acestă firmă este proprietara pizzeriei Noa, unde Alina Bica, fostul șef al DIICOT, lucrează.

În raportul administratorului judiciar se menționează că au fost solicitate informații suplimentare privind condițiile de plată pentru datoriile apărute după începerea procedurii de insolvență a SC Realtopfarma SA. Aceste solicitări vizează cererile de plată depuse de Unicredit Corporation IFN SA, Mercedes Benz Leasing IFN SRL și ANAF.

În plus, au fost solicitate clarificări cu privire la conservarea adecvată a bunurilor societății, pentru a se evita orice posibilă diminuare a patrimoniului. De asemenea, s-a cerut detalierea măsurilor concrete de protecție implementate în acest sens.

În plus, se menționează că, conform aceleiași balanțe, SC Realtopfarma are înregistrată în contul de casă suma de 1.042.940,79 lei. Ca urmare, s-a făcut solicitarea de a transfera această sumă în contul bancar deschis la CEC Bank.

Administratorul judiciar a solicitat o prezentare actualizată a creanțelor de încasat, care să fie în concordanță cu situația înregistrată în balanța contabilă din luna anterioară deschiderii procedurii de insolvență, împreună cu documentele justificative corespunzătoare.