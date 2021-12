Elena Merișoreanu, îndrăgita cântăreață de muzică populară, nu scapă de problemele de sănătate nici în decembrie. Recent, artista a povestit că este nevoită să se opereze la piciorul drept din cauza unor probleme de sănătate.

Aceasta a explicat că a ales să facă intervenția chirurgicală în noul an, după terminarea sărbătorilor. De asemenea, aceasta a explicat că rezultatele ultimelor analize medicale pe care le-a făcut sunt bune, însă este nevoită să se opereze la piciorul drept.

„Toate analizele mi-au ieșit neașteptat de bine. Trebuie însă să mă operez la piciorul drept,” a spus Elena Merișoreanu.

„Am artroză, nu mai merge cu tratament, nu mai am cartilagii”

În trecut, Elena Merișoreanu a fost operată la piciorul stâng, care s-a vindecat odată cu trecerea timpului. Acum, însă, interpreta de muzică populară suferă de artroză, care nu se poate vindeca cu tratament medicamentos.

„Am fost la stângul, acum nu mai are nimic, dar folosindu-l prea mult pe celălalt, acum mă doare cel neoperat. O să mă operez după sărbători. Am artroză, nu mai merge cu tratament, nu mai am cartilagii. Am făcut 25 de celule stem, acid hialuronic, dar nu mai trece, vorba medicului, dacă nu ai cartilagiul, nu se mai reface”, a explicat aceasta.

„Dacă nu miroase a sarmale, parcă nimic nu e bun”

Deși trebuie să se opereze, problemele de sănătate nu au făcut-o pe Elena Merişoreanu să uite magia sărbătorilor. Aceasta a petrecut Crăciunul cu bucurie în familie, casa fiind plină de bucate tradiționale românești.

„De Crăciun, petrecem în familie. Eu fac doar sarmalele, fata cea mare salata de boeuf, piftia, iar fripturile fata cea mică. Pentru cozonaci, pentru că durează să-i pregătești acasă, mergem să-i cumpărăm de la nea Vasile, face niște cozonaci de cade nuca din ei. Dacă nu miroase a sarmale, parcă nimic nu e bun. Soțul a luat un curcan de la cineva de la curte, alor mei le place curcanul. Avem și porc, carne la garniță, cârnați, tobă, de toate”, a povestit Elena Merișoreanu pentru romaniatv.net.