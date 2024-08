Având în vedere proiectele desfășurate pentru cetățeni, Elena Lasconi, primarul din Câmpulung Muscel, a fost inclusă în cadrul Capital Top 100 Femei de Succes, ediția 2024.

Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an?

Sunt multe proiecte implementate. Și mai multe în curs de implementare. Practic, în trei ani și jumătate Primăria Câmpulung a devenit un exemplu de bune practici la nivel național. De ce ? Simplu. Am atras fonduri europene cât e bugetul Câmpulungului pe 40 de ani și fonduri guvernamentale, granturi cât este bugetul orașului pe zece ani.

Mai exact, total aproape 500 de milioane de lei. Acești bani reprezintă 56 de proiecte de importanță majoră pentru dezvoltarea Câmpulungului. Din cele 56 am finalizat 18 iar 38 sunt in implementare cu termen de finalizare decembrie 2025. Între 1990-2020 s-au atras aproape 15 milioane (de 33 de ori mai puțin).

Cele pe care le-am finalizat pe fonduri europene: am amenajat peste trei kilometri de trotuare, am consolidate un drum, am schimbat lămpile de iluminat vechi cu lămpi noi led (asta înseamnă o economie de 60 la sută la facturile de electricitate), am creat trei locuri de joacă pentru copii, am digitalizat instituția Primăriei, am acordat microgranturi de câte 25 de mii de euro tinerilor antreprenori, am finalizat un program POCU pentru zonele urmare marginalizate de care au beneficiat aproape o mie câmpulungeni.

Fonduri europene și inițiative de succes

De asemenea, pe fonduri europene am schimbat instalația electrică și cea de fluide medicale în cele două spitale din Câmpulung și ne mândrim cu faptul că primele două spitale din România cu instalația electrică schimbată complet sunt la Câmpulung. Asta înseamnă siguranță, nu există riscul ca pacienții să ardă de vii în spitalele noastre așa cum s-a întâmplat în alte orașe. Am dotat toate unitățile de învățământ din municipiu cu dezinfectanți și aparatură de dezinfectat aerul. Am reabilitat stația de epurare.

Am reabilitat strada Drăcești. Am făcut o secție de sterilizare nouă după standarde europene la Spitalul Municipal astfel că nu există riscul ca pacienții să se îmbolnăvească din cauza instrumentarului, am dotat laboratorul de analize medicale cu aparatură de ultimă generație. Am amenajat trei parcuri cu locuri de joacă pentru copii și un spațiu public în zona centrală.

Am extins rețeaua de gaze cu 55 de kilometri. Ca să vă faceți o idee între 2000 și 2020 s-au extins doar cinci iar în trei ani și jumătate am reușit 55 de kilometri.

Proiecte în desfășurare

Avem multe proiecte în desfășurare: se lucrează la două parcuri, un spațiu public. Anul acesta, în premieră, încep lucrările de eficientizare energetică la spitalele din Câmpulung, la primele 13 blocuri de locuințe rezidențiale și școli. Încep lucrările pentru Hala Pieței Centrale, pentru prima creșă din Câmpulung. De asemenea, până la sfârșitul anului vom avea o policlinică europeană. O vom reabilita interior și dota cu aparatură ultraperformantă. În Policlinică nu s-au făcut investiții din 1973.

Tot anul acesta vom schimba toate stațiile de așteptare cu stații inteligente iar până la sfârșitul anului vom achiziționa patru autobuze și opt microbuze electrice. Este pentru prima dată după Revoluție când se investește în transportul public. Până la sfârșitul anului vom dota toate unitățile de învățământ (15 la număr), cu mobilier, laptopuri, videoproiectoare, aparatură pentru laboratoare și săli de sport. E aproape finalizat un centru medico-social și o școală în zona marginalizată a orașului. În acest an vom finaliza extinderea rețelei de canalizare cu peste zece kilometri și asfaltarea a trei străzi. Astea sunt doar câteva.

Mai avem și lucrăm la documentații pentru proiecte mari, grele pentru Câmpulung. Vorbesc despre extinderea cu peste 40 de kilometri de canalizare și extinderea rețelei de gaze pe toate străzile din oraș, adică, încă 38 de străzi. În plus, lucrăm la un proiect de piste de biciclete pe 40 de kilometri inel central. Asta ne va permite să reabilităm complet străzile, să schimbăm conductele de apă și canalizare, să îngropăm cablurile de curent și de internet, stâlpii de iluminat și să și asfaltăm.

Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut de-a lungul carierei ?

Nu există provocări mari ci doar provocări. Uneori a fost greu, dar am început să cred că dacă faci cu iubire și credință tot ceea ce faci zi de zi, chiar dacă apare așa zisa provocare cu un pic de durere am înțeles în decursul vieții că răul pe care îl percepi la un moment dat nu este decât începutul unui mare bine.

Ideea e că, nu trebuie să pună stăpânire pe tine nimic negativ, să privești înainte, să fii recunoscător pentru fiecare zi în care te trezești în viață și să trăiești cu empatie zi de zi.

Lecția pe care trebuie să o învățăm este lecția iubirii și e mult de lucru. Pentru că în ultimii treizeci de ani nu vedem decât dezbinare și răutate. Asta a devenit normalul. Când apare un lucru pozitiv se traduce ca ceva extraordinar când asta ar trebui să fie normalitatea. Bucurați-vă de viață, de fiecare persoană cu care interacționați, de animale de natură! Să fii în viață nu e un dat, e o binecuvântare.

Care este rețeta succesului?

Succesul e subiectiv. Fiecare înțelege ce vrea din succes. Unii cred că banii și cariera înseamnă succes, alții văd în familie succesul. Eu cred că succesul vine din bucuria de a trăi în fiecare zi, de a încuraja, de a dărui, de a pregăti tineri care să-ți ia locul pentru a duce mai departe proiectele bune.

Succesul vine din îmbrățișările celor care nu îți sunt rude, dar care te iubesc pentru ceea ce faci. Succesul vine atunci când nu ești posedat de el, dar când ai în gând și în suflet binele.

Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Mă trezesc la șase dimineața, mă pregătesc de plecare la birou, nu plec până nu citesc un Psalm. De cele mai multe ori mă duc în locurile în care se lucrează, apoi la birou. Beau un capuccino, multă apă și începe distracția: 10-12 ore de muncă pe zi, care, sincer, nu știu cum trec.

Îmi place enorm ce fac și mă bucur. Mă bucur și vreau să dau mai departe în toată România pentru a inspira pe alții să pună umărul la schimbarea concretă, în bine, a locului pe care îl iubesc.

Care sunt cele mai mari realizări atât pe plan profesional cât și personal?

Cred că am început să transform visul în realitate. Visul meu e mare, dar e realizabil. Nu singură, ci împreună. Am început să unesc comunitatea din Câmpulung și cred că de aici începem să unim poporul. Nu sunt vorbe mari. Sunt fapte. Visurile mari se construiesc zi de zi prin fapte.

Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

Hobby-ul meu e viața, interacțiunea cu copiii, cu oamenii, joaca cu cățelușa mea, cafeaua cu soțul meu, timpul petrecut în natură și munca. Îmi place să muncesc. În fiecare zi ascult jazz, îmi place să conduc mașina să fiu doar eu cu volanul și șoseaua.

Care credeți că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

Ce înseamnă o femeie de succes? Încă o chestiune subiectivă. O femeie de succes este o femeie liberă, o femeie care nu așteaptă de la alții să i se spună cine este. O femeie care știe exact cine este. O femeie de succes nu își abandonează planul chiar dacă fiecare zi vine cu provocări care îi mută atenția pe mărunțișuri.

O femeie de succes este o femeie care știe să asculte, care învață zi de zi, care știe să iubească și care știe să primească iubire.

Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Elena Lasconi. Atât. Mă recomandă faptele, iar cuvântul meu este contract. În copilărie, mi-am dorit să fiu Nadia. Bunica îmi spunea când îmi aducea anafură de la biserică „Mamă, dacă mănânci anafura asta pe inima goală poți să fii orice îți dorești, dar important este să fii tu”. Am înțeles după 30 de ani ce înseamnă asta. Nimic nu e mai frumos și mai ușor în viață decât să fii tu însăți.

Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

„Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor.”