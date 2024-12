Elena Lasconi, candidată USR în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, a lansat un mesaj către diaspora românească. Ea a subliniat importanța unui vot pentru o Românie europeană, aliniată valorilor Uniunii Europene.

Într-un discurs emoționant, Lasconi a abordat atât legătura personală cu românii din afara granițelor, cât și criticile privind pregătirea sa pentru funcția de președinte.

Într-o intervenție la postul de televiziune Digi24, Elena Lasconi a adresat un apel emoționant românilor care trăiesc și muncesc peste granițe.

Liderul USR a adus în discuție și legătura personală cu diaspora, amintind de membri ai familiei sale aflați în străinătate.

Elena Lasconi a oferit un răspuns celor care o consideră nepregătită pentru rolul de președinte al României.

„Nici în 2020 nu eram pregătită să fiu primar, pentru că nu am făcut facultatea de primari. (…) Eu ştiu că sunt o persoană foarte muncitoare şi îmi iubesc ţara enorm.

Am făcut asta în fiecare zi, în fiecare zi am încercat să ajut oameni, să inspir oameni să nu îi lase pe alţii să le pună etichete. Asta am făcut 25 de ani ca jurnalist, apoi am fost printre oameni, de ce credeţi că m-au votat pe mine oamenii a doua oară cu 70%?”, a susținut ea.