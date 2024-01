Inițial, Elena Lasconi fusese în fruntea listei USR pentru alegerile europarlamentare. Reproșurile sale au venit în cadrul ședinței Comitetului Politic.

Așa că, propun 3 lucruri. Dacă la alegerile europarlamentare vom avea un scor sub 20%, întreaga conducere să își dea demisia”, a declarat ea, potrivit unei înregistrări video difuzate de Digi24 .

„Pentru conducere, vă spun acum. Câți dintre voi ați primit un document despre alianța pe care v-au cerut să o validăm? Eu nu spun c-o alianță nu este bună, dar care este respectul față de noi – Comitetul Politic?

Primarul din Câmpulung Muscel a cerut socoteală pentru planurile privind Alianța Dreapta Unită.

Aceasta a adăugat că după ce i s-a dat „un șut în fund” de pe lista pentru alegerile europarlamentare, nimeni nu a discutat cu ea timp de trei luni.

„Am spus că rufele murdare se spală-n familie. După ce am primit un șut în fund, pe românește, de pe lista de europarlamentare, un singur lucru am cerut, să am o discuție cu Biroul Național. De 3 luni aștept asta. Și, când mi s-a spus că va fi posibil, nu m-a mai sunat absolut nimeni.

Genul ăsta de decizii luate de sus în jos, genul ăsta de lipsă de respect pentru un membru de partid, nu mai zic că suntem o echipă, nu ne aduce decât apatie. Cine, Doamne, iartă-mă, o să mai lipească afișe în campanie, dacă suntem tratați așa? Într-o zi ești uliu, în alta cioară”, a declarat Lasconi, de față cu toată conducerea partidului.