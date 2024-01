El a criticat atât partidul cât și președintele acestuia, Cătălin Drulă. „Ne aliem cu cei pe care i-am combătut pentru ce, ca să avem liniște? Cu această liniște, Dan Barna a trimis-o pe Viorica Dăncilă în turul al doilea în 2019, iar noi am ajuns din nou cu Iohannis. Cu această liniște, USR a ajuns în urma extremiștilor anti-europeni în sondaje. Cu această liniște, Şoşoacă devine mai prezidențiabilă decât Drulă”, a remarcat europarlamentarul.

Vlad Gheorghe, eurodeputat ales din partea USR, a povestit într-o postare pe Facebook că i s-a refuzat accesul la şedinţa Comitetului Politic al partidului, care a avut loc duminică, urmată de o conferinţă de presă comună a alianţei Dreapta Unită, din care fac parte și PMP și Forţa Dreptei, alături de USR. „Am fost întâmpinat cu bodyguarzi la intrarea în Comitetul Politic al partidului azi. (…) Mi s-a spus că «așa sunt ordinele» și că «nu figurez ca membru USR» în Registru, «membru activ». Eu știu că nu este jurist Cătălin Drulă, dar totuși are juriști la partid – i-ar putea răspunde și voluntar dacă întreabă, nu trebuie să-i plătească la fel ca pe prietenul Cristian Ghinea”, a scris Vlad Gheorghe, menționând că nu a primit nicio notificare oficială privind suspendarea sa din partid.

El a subliniat că participarea sa la ședința forului de conducere al formațiunii ar fi fost una conform statutului.

„USR, partidul născut la firul ierbii, partidul «altfel», pentru oameni, din mijlocul oamenilor simpli, onești, implicați, are azi bodyguarzi care păzesc intrarea la Comitetul Politic. Așa o fi când faci alianță cu ce-a rămas din UNPR-ul lui Gabriel Oprea în PMP, asta înseamnă Forţa Dreptei – nu vă pot spune, pentru că nu am fost lăsat să intru. Repet, nu mi s-a permis să particip în mod statutar în calitate de eurodeputat USR. (…) Am spus românilor că vrem o Românie fără penali în funcții publice și le-am spus că vrem justiție, nu corupție. Acum ne aliem cu cei pe care i-am combătut pentru ce, ca să avem liniște? Cu această liniște, Dan Barna a trimis-o pe Viorica Dăncilă în turul al doilea în 2019, iar noi am ajuns din nou cu Iohannis. Cu această liniște, USR a ajuns în urma extremiștilor anti-europeni în sondaje. Cu această liniște, Şoşoacă devine mai prezidențiabilă decât Drulă”, a mai scris politicianul.

El a mai susținut că „românii nu vor liniște, vor să nu mai fie hoți la putere și nu vor vota niciodată pe unii care vin cu foști hoți sau cu partenerii lor de mână să-i mintă că vor schimba România”.