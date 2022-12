Elena Anghel, directorul de HR al FAN Courier, a declarat pentru Revista Capital, cu ocazia apariției pe piață a Top 100 Angajatori din România ediția 2022, că echipa are efectivul necesar aproape complet și că nu a întâmpinat probleme pe piața recrutării în ultimii ani, timp în care compania a evoluat atât la nivelul cifrei de afaceri, cât și ca număr al angajaților.

CAPITAL: Ce programe de formare și dezvoltare profesională are compania dvs. pentru angajați?

Elena Anghel: Angajații FAN Courier beneficiază de cursuri care, pe de o parte îi ajută la acomodarea cu regulile, normele și specificul companiei iar pe de altă parte îi ajută la dezvoltarea ulterioară, profesional și personal. Astfel, programele dedicate angajaților includ de la cursuri introductive – induction, Microsoft Office Excel, comunicare eficientă în business până la programe de leadership, traininguri operaționale interne pentru creșterea competențelor, atât pentru aplicațiile interne, cât și pentru optimizarea fluxurilor. Pachetul de cursuri de formare și dezvoltare a fost completat începând din 2020 cu un program de dezvoltare, inovativ pentru piața românească, ”Mentalitate Deschisă”, preluat de la liderul mondial în schimbarea mentalității, Institutul Arbinger USA. După succesul înregistrat încă din primul an, top managementul FAN a decis continuarea și extinderea lui la nivel de companiei, astfel că pentru anul următor ne propunem un nou program de dezvoltare denumit ”Inovare și creativitate”.

Considerăm că ”Proiectul Mentalitate Deschisă” este cel mai de succes program al nostru cu rezultate pozitive și beneficii la nivel de echipă, la nivel de productivitate și la nivel de coeziune internă în organizație. Proiectul, implementat alături de Institutul Dezvoltării Personale (IDP) din România, a avut ca scop dezvoltarea personală și, implicit, profesională a managerilor din companie și schimbarea mentalității angajaților. Programul a vizat, totodată, îmbunătățirea calității serviciilor de curierat si cresterea productivitatii prin implicarea angajatilor.

Care este salariul mediu brut în cadrul FAN Courier?

Elena Anghel: Salariul mediu brut în FAN este de 4.791 lei însă pachetul de beneficii al angajaților noștri este unul complex bazat pe un sistem de bonusare, în funcție de performanțe.

CAPITAL: Care sunt beneficiile pe care le oferiți pentru angajați?

Elena Anghel: Angajații FAN Courier beneficiază de tichete de masă în valoare de 20 lei/zi lucrată, bonus de performanță lunar de 10%, bonus de fidelitate în funcție de vechimea în companie, prime de Paște, de Crăciun și de Black Friday și transport gratuit spre sediul central de la principalele stații de metrou.

Pentru că FAN Courier este o companie care este preocupată constant de dezvoltarea angajaților, anual, se alocă un buget generos pentru pregătirea personalului: organizăm training-uri și cursuri de specialitate pentru aproape toți angajații, cu scopul de a crește calitatea serviciilor pe care le oferim.

Deși trăim o perioadă dominată de incertitudini, managementul societății a menținut beneficiile extrasalariale pentru toți angajații și ne propunem să facem acest lucru și în perioada următoare.

CAPITAL: Care este profilul angajatului pe care compania dvs. îl caută?

Elena Anghel: Profilul angajatului pe care îl căutăm depinde foarte mult de nevoile jobului vacant și de abilitățile pe care le cere fiecare poziție în parte. Însă, calitățile generale pe care le căutăm la cei care vor să lucreze alături de noi sunt curajul de a-și planifica viitorul, încrederea că vor reuși ce își propun, curiozitatea, dorința de a învăța de la ceilalți și de a se dezvolta în permanență, personal și profesional, indiferent de nivelul de la care pleacă, spiritul de echipă, responsabilitatea lucrului bine făcut. De asemenea, cred că în domeniul serviciilor de curierat este absolut necesară vocația și pasiunea de a lucra cu și pentru oameni.

CAPITAL: Care sunt cele mai mari dificultăți atunci când recrutați personal?

Elena Anghel: Am generat percepția unui loc de muncă sigur, într-o perioadă plină de incertitudini, iar acest lucru ne-a ajutat în procesul de recrutare, în special în ultimii doi ani. În prezent, procesul de recrutare se desfășoară fără dificultăți, iar echipa FAN are efectivul aproape complet.

CAPITAL: Care au fost cele mai importante provocări din ultimul an pentru compania dvs.?

Elena Anghel: Principala provocare din acest an a fost și continuă să fie stabilizarea bugetului de salarii. Modificările legislației fiscale și inflația ne-au determinat să alocăm un buget semnificativ alinierii la piață a salariilor începând de la jumătatea acestui an, pentru a crește retenția dar și a recruta talente noi în companie. În continuare recrutăm șoferi profesioniști, programatori IT, manipulanți mărfuri, personal în departamentele de customer care si call center. Pe fondul incertitudinii globale, a creșterii prețurilor și scăderii consumului, gradul de retenție a personalului a crescut, dar, recrutarea rămâne o temă permanent deschisă, chiar dacă la un nivel mai mic decât în anii trecuți, din cauza resursei umane limitate cantitativ. Concediile medicale, deși reduse ca număr de zile, rămân în continuare o provocare pentru calitatea și permanența la locul de muncă. O provocare importantă pentru toate companiile românești nu doar pentru angajatori mari cum este FAN este dată de schimbările legislative.

CAPITAL: Ce programe aveți pentru a preîntâmpina plecarea oamenilor din companie?

Elena Anghel: Contextul general a crescut retenția de personal în piață resurselor umane. Evident, recesiunea nu este, pentru nimeni, un motiv de bucurie ci dimpotrivă însă, în astfel de perioade o constantă pe care am sesizat-o este aceea a unei stabilități mai mari a personalului. Ne-ar fi plăcut să ne focusăm mai mult pe întregirea echipelor pe fondul creșterii economice decât să ne concentrăm pe efectele generate de criză însă privim cu optimism situația tocmai pentru FAN înseamnă o companie solidă, stabilă, un angajator puternic, unul dintre marii contribuabili la bugetul de stat.

Pe lângă programele enumerate deja, aș adăuga posibilitatea de a lucra de acasă pentru angajații de la birouri, adică extinderea opțiunii remote.

CAPITAL: Care credeți că vor fi cele mai mari provocări în următorul an (sfârșit de 2022, 2023) pentru departamentul de resurse umane?

Elena Anghel: Chiar dacă pandemia a scăzut ca intensitate, traversăm o perioadă a planurilor pe termen scurt. Criza sanitară ne-a învățat să ne adaptăm rapid la nou și să gestionăm imprevizibilul. Pentru restul acestui an, analiștii economici vorbesc în continuare despre inflație în creștere, deci prețuri mai mari, dar și despre incertitudini generate de contextul geo politic. În domeniul resurselor umane, aceste premise înseamnă stabilitatea angajaților la locul de muncă și, implicit, creșterea retenției în companii pentru majoritatea personalului activ. Cei care vor dori să facă o schimbare la nivel de job vor opta pentru o migrare spre țări sigure cu un context economic mult mai stabil decât prezintă România.

Marile provocări vor fi alinierea la modificările fiscale, menținerea numărului de locuri de muncă pentru companiile afectate de scăderea consumului, menținerea sau creșterea bugetului salarial și de beneficii corelate cu inflația, asigurarea programelor de dezvoltare profesională în lipsa unor bugete, gestionarea work from home în condițiile în care facturile la utilități cresc.