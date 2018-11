Electric Castle: Trupa care vine pentru prima dată în România. E așteptată de 10 ani

De aproape un deceniu, publicul din România aşteaptă acasă un concert Florence + The Machine, iar Electric Castle transformă, în sfârşit, acest vis în realitate. Este una dintre cele mai creative trupe indie ale ultimei decade, construită în jurul personalităţii fascinante a solistei, compozitoarei şi fondatoarei Florence Welch. Din 2009, când a lansat primul album, trupa a adunat zeci de săptămâni în fruntea clasamentelor muzicale din întreaga lume, nominalizări şi premii câştigate la BRIT Awards, Grammy, Mercury, BBC sau Billboard Awards, ca să le amintim doar pe cele mai importante. Concertul din cadrul Electric Castle vine într-un moment esenţial în cariera Florence + the Machine; noul lor album lansat în această vară, High as Hope,aduce schimbări esenţiale în linia muzicală, influenţate de schimbările radicale pe care Florence Welch le-a făcut în viaţa ei, o maturitate confirmată atât în plan creativ cât şi personal. Anticipăm, deja, cel mai vizionar concert al anului 2019 din România.

Câştigător de Oscar, rock star, fashion icon, tech investor, Jared Leto a confirmat prezenţa sala Electric Castle alături de fratele său, Shannon Leto; altfel spus,30 Seconds to Mars este oficial pe afişul viitoarei ediţii a festivalului. Cel mai recent album al trupei, America, este promovat printr-un turneu mondial ce ajunge astfel şi în România, oferind publicului cea mai ambiţioasă producţie semnată până acum de trupă. Iar asta nu este puţin lucru pentru aceşti artişti care, pe lângă un şir copleşitor de premii,deţin chiar şi un record Guinness. Nu oricine are capacitatea lui Jared Leto de a jongla între producţii majore de Hollywood şi arene pline de zeci de mii de fani, dar în spatele reputaţiei de megastar stă un muzician ce a reuşit să vândă peste 15 milioane de albume în cele două decenii de la lansarea trupei. Walk on Water, Rescue Me, Kings and Queen sunt cele mai recente hit-uri 30 Seconds to Mars, marcând un stil nou, cu puternice influenţe electro, în muzica trupei.

Bring Me The Horizon, revelaţia ediţiei cu numărul 4 a Electric Castle, revin în 2019 pe scena festivalului. Poate cea mai ambiţioasă trupă rock britanică a momentului, BMTH va lansa oficial, la începutul anului viitor, un nou album cu care va porni imediat într-un turneu de promovare în Europa şi Australia. Doar două piese de pe viitorul Amo au fost prezentate până acum, dar fanii adevăraţi ştiu deja că albumul nu va semăna cu nimic din ce trupa a creat anterior. Pornită la drum ca o trupă deathcore, BMTH a experimentat foarte multe genuri de-a lungul celor şase albume înregistrate, ceea ce i-a ajutat foarte mult în a cuceri public din întreaga lume şi i-a transformat în cap de afiş pentru cele mai importante festivaluri din Europa, precum Electric Castle. Alături de ei, concitadini din Sheffield şi fraţi în stil rock, trupa metalcore While She Sleeps îşi fac loc pe afişul ediţiei din iulie 2019.

Veterani ai stilului indie rock, Metric ajung în România într-un moment de maturitate al carierei lor începută acum 20 de ani, în Toronto. Carisma solistei Emily Haines stă la baza succesului lor confirmat, de-a lungul timpului, cu numeroase premii. Fie că sunt în turneu cu trupe precum Smashing Pumpinks sau pe cont propriu, Metric au aceeaşi plăcere de a hipnotiza chiar şi spectatorii care îi descoperă pentru prima dată live. Pentru că nimic nu e la fel în muzica indie, The Vaccinescompletează lista reprezentanţilor acestui gen muzical la Electric Castle 2019. E greu de crezut că au trecut deja 8 ani de când „If U Wanna” semnată The Vaccines era unul dintre cele mai mari hit-ului ale verii, timp în care trupa a trecut prin mai multe componenţe, mai multe albume dintre care cel mai recent, Combat Sports, lansat în acest an.