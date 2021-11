După discuţiile de miercuri dintre PNL şi USR, ce au avut ca scop găsirea unei soluţii pentru formarea Guvernului, preşedintele liberalilor, Florin Cîţu, s-a arătat extrem de optimist cu privire la negocieri.

Premierul trebuie să fie PNL, dar nu s-a discutat un nume

“Am vorbit despre principii și despre refacerea coaliției de guvernare. Am discutat pe principii, am agreat că trebuie să fie un acord al coaliției mult mai în detaliu.

Am discutat de principiu ca premierul să fie de la PNL, dar astăzi nu am discutat despre numele premierului”, a declarat, miercuri, Florin Cîţu, după discuţiile purtate cu cei din USR.

S-a renunţat la soluţia cooptării PSD la guvernare?

Cu toate că s-a vehiculat întens în ultimele zile despre posibilitatea venirii PSD la guvernare, Florin Cîţu lasă de înţeles că şansele de refacere a coaliţiei PNL-USR-UDMR sunt foarte mari.

“Sunt șanse mari de refacere a coaliției, am ieșit optimist. Nu a cerut nimeni nimic astăzi. Nu am discutat despre numele miniștrilor, dar am discutat despre Anghel Saligny.

Am discutat mult despre programul de guvernare. Am discutat – foarte important – premierul să fie de la PNL, am discutat despre PNRR, împreună susținem PNRR. Vom purta discuții și cu PSD”, a mai precizat Florin Cîţu.

Florin Cîţu spune că există majoritate şi fără voturile minorităţilor naţionale

Preşedintele PNL a adăugat că Guvernul are suficiente voturi să treacă de Parlament, chiar şi fără voturile minorităţilor naţionale.

“Am calculat și avem majoritate chiar și fără voturile minorităților naționale”, a declarat Cîţu.

Reamintim faptul că, tot miercuri, liderul grupului minorităților naționale, Varujan Pambuccian, le-ar fi transmis liberalilor că nu vor mai vota un Guvern format din PNL şi USR.

Cei 18 parlamentari ai grupului minorităţilor nu ar mai dori să fie asociaţi cu dezastrul provocat de criza politică, ar fi spus Pambuccian, care a adăugat că le-a ajuns experimentul politic de până acum.

Reacţia lui Dacian Cioloş după negocierile de miercuri

Preşedintele USR, Dacian Cioloş, a oferit şi el câteva detalii despre discuţiile de astăzi. El afirmă că le-ar fi dat liberalilor un ultimatum: trebuie să se dedică până la finalul acestei zile dacă vor să continue la guvernare cu USR sau cu PSD.

“Am discutat și de faptul că, în paralel cu programul de guvernare, să discutăm privind bugetul din viitor, dar și un mod de funcționare a coaliției pe viitor, ca să nu mai avem situații ca cele care au dus la ruperea guvernului. Am discutat principii, nu nume de premier. Premierul va fi de la PNL, nu am intrat în detalii.

Eu vă spun despre ce am discutat astăzi. Nu are sens să vă mint ce nu am discutat. A fost important să vedem dacă există dorința de a reface coaliția. Am simțit că există disponibilitatea, dar nu mă mai iau după simțăminte. Le-am spus să aibă discuția cu PSD și la sfârșitul zilei să aibă o decizie ca să vedem dacă discutăm mai departe sau nu”, a precizat Dacian Cioloş.

Liderul USR este de acord cu Nicolae Ciucă drept premier: “Este evident că pe domnul Ciucă l-am accepta premier”, a declarat Cioloş, miercuri.

Cât despre posibilitatea ca premierul să fie, din nou, Florin Cîţu, Dacian Cioloş a fost extrem de ferm, indicând că este împotriva acestei variante: “Nu ne-am schimbat poziția. Știți răspunsul”.