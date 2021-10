UPDATE

Joi, într-o şedinţă extrem de scurtă a Biroului Politic Naţional, care a durat doar 5 minute, PNL l-a votat pe Nicolae Ciucă drept propunerea liberală pentru funcţia de prim-ministru, cu care delegaţia PNL se va prezenta în faţa preşedintelui Iohannis.

Va fi un guvern minoritar format din PNL şi UDMR, care va beneficia însă şi de sprijinul PSD în Parlament.

Ştirea iniţială

Capital a avut dreptate! Informaţiile nou apărute confirmă faptul că Nicolae Ciucă, ministrul interimar al Apărării, urmează să devină noul prim-ministru al României, aşa cum vă relatam încă de ieri.

Discuţia cu secretarul american al Apărării ar fi cântărit greu în decizia lui Klaus Iohannis

Totul ar fi devenit şi mai clar după întâlnirea pe care preşedintele Klaus Iohannis a avut-o, miercuri, cu şeful Pentagonului, Lloyd J. Austin III. Reamintim că secretarul american al Apărării a venit într-o vizită oficială la Bucureşti, unde s-a întâlnit cu Nicolae Ciucă, dar şi cu preşedintele Iohannis, dar a mers şi la baza militară Mihail Kogălniceanu din judeţul Constanţa.

O temă de îngrijorare a fost cum va fi privită nominalizarea unui militar de carieră în fruntea Guvernului României, însă discuţia cu oficialul american, precum şi nevoie de impunere a unor restricţii mult mai dure în ţara noastră au cântărit mult mai greu în balanţă.

“Îi mulţumesc preşedintelui Iohannis pentru primirea de astăzi. S-au împlinit 141 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între ţările noastre, iar prietenia dintre poporul român şi cel american nu a fost niciodată mai puternică”, a fost unul dintre mesajele postate de Lloyd J. Austin III pe Twitter.

Guvernul Ciucă va trece rapid prin Parlament, ajutat şi de voturile PSD

Şeful statului ar urma să îl desemneze, în mod oficial, pe Nicolae Ciucă să formeze noul Guvern şi sunt şanse foarte mari ca şi PSD să susţină această variantă.

Surse din cadrul PSD au declarat, joi dimineaţă, pentru EVZ.ro: “Am hotărât să nu susținem guvern minoritar PNL. Asta era ieri. Acum vom discuta. Nu cred că mergem cu o variantă de premier la consultări.”

Guvernul cu care Nicolae Ciucă se va prezenta în faţa Parlamentului va fi învestit rapid, beneficiind de sprijinul PNL, UDMR, al grupul minorităţilor naţionale, dar probabil şi de cel al parlamentarilor PSD.

Glad to welcome @SecDef Lloyd J. Austin to #Bucharest. We discussed defense cooperation between our countries, the security of the Black Sea region and the further consolidation of the strong and dynamic 🇷🇴-🇺🇸 #StrategicPartnership. pic.twitter.com/hc04Gpk2sR — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) October 20, 2021

In Bucharest this morning, Minister @NicolaeCiuca and I had a very productive discussion on a range of issues. We’re building a relationship that’s based on mutual trust, respect, and the political will to advance our common defense objectives. pic.twitter.com/5G1YUhuhe7 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 20, 2021

Thank you to President @KlausIohannis for hosting me today. It’s been 141 years since our establishment of diplomatic relations, and the friendship between the Romanian people and the American people has never been stronger. pic.twitter.com/oOexjAE680 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 20, 2021