Deși este o chintesență a tuturor premiilor oferite în această seară și toți nominalizații candidează cu succes la acest titlu, câștigătorul categoriei „Omul anului” este fostul rugbyist George Baltă. Când avea doar 20 de ani, o lovitură scurtă în ceafă, în timpul unui meci de pregătire cu echipa națională de rugby, l-a lăsat mai mult mort decât viu. Doctorii i-au dat doar trei ore de viață, dar el s-a încăpățânat să învingă moartea și să-și întoarcă destinul. Pe al lui și pe al tuturor celor care-l întâlnesc. Privește viața ca pe o binecuvântare și se bucură să-i ajute pe ceilalți. Căci asta face el în fiecare clipă.

Eroul care dăruiește miracole

Premiul a fost înmânat de către Alin Petrache, Preşedintele Federatiei Române de Rugby. Acesta a fost întregul discurs spus de către eroul reviste Capital, adică cel care a inspirat aproape 5 milioane de cititori:

„Vă mulțumesc mult pentru premiul acordat. Este o onoare pentru mine să mă aflu în această seară alături de Preşedintele Federatiei Române de Rugby, care îmi este un om foarte apropiat. Este incredibil cum viața, în urmă cu 13 ani, mă rugam să mai trăiesc o zi iar astăzi sunt în fața dumneavoastră”, a spus acesta.

„În urmă cu două săptămâni, am plecat în cea mai grea cursă a mea, o cursă de 100 de km pentru copiii care suferă de autism. Pe la kilometrul 60, mi-a fost foarte frig, corpul mă durea și am început să plâng și mi-am adus aminte de Andrei, care suferă de autism, și de mesajul lui. Imi mulțumea că fac acest lucru pentru el și mă consideră eroul lui. Fiecare dintre noi suntem eroi pentru cineva, fiecare dintre noi avem eroii noștri, cum și eu am doi eroi în viața mea, părinții mei care sunt alături de mine și prietenii mei”, a continuat acesta.

Totodată, George Baltă a avut un mesaj pentru premierul României, Ludovic Orban, prezent și el la Gala Premiilor Capital: Eroii Anului 2019.

„Domnule Prim Ministru, aș vrea să vă rog să fiți eroul acestei țări pentru că avem nevoie de oameni puternici care să ne motiveze. Ar trebui să fiți un exemplu pentru ceilalți care o să urmeze”, a încheiat fostul rugbyist.

